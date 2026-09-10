Bajo la amenaza de El Niño, se sembrará más soja en Argentina

De la mano de factores agronómicos y de mercado, la superficie sembrada de soja durante la campaña 2026/27 superará a la anterior , alcanzando el promedio de los últimos cinco años, en un contexto que podría estar condicionado por el fenómeno El Niño.

Según las estimaciones de pre-campaña de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), se proyecta un incremento interanual del 1,2% en el área sembrada a nivel nacional, al pasar de las 16,8 millones de hectáreas reportadas en el ciclo previo a un total de 17 millones de hectáreas.

Este crecimiento neto de 200.000 hectáreas responde a un mapa de incentivos donde se cruzan variables agronómicas, inclemencias climáticas y un contexto económico de precios internacionales al alza con una reducción paulatina de la carga fiscal interna.

Pese a la baja de retenciones, el agro aportaría más de US$ 4.600 millones en 2026

Factores agronómicos: el impacto de la chicharrita y el "Efecto Niño"

El motor principal del crecimiento del área sojera se localiza en el norte del país (NOA y NEA). En estas regiones, el avance de la chicharrita del maíz obliga a optar por la oleaginosa.

"El aumento en el área de soja a nivel nacional está impulsado principalmente por el norte del área agrícola, siendo el NOA y el NEA entre las zonas más afectadas por el avance del insecto vector Dalbulus maidis, lo que reduciría marcadamente la intención de siembra de maíz, y cedería esa área a la oleaginosa", destaca el informe de la Bolsa.

En el centro productivo del país, el escenario se muestra más heterogéneo. La llegada paulatina del fenómeno climático El Niño favorecerá la opción por planteos de maíz temprano por sobre la soja en el Núcleo Norte y el Centro-Este de Entre Ríos. Sin embargo, las ganancias en el norte compensarán ampliamente las bajas del centro y sur de la región pampeana.

Según la BCBA, "las ganancias de superficie proyectadas en el norte del área agrícola más que compensarían las disminuciones previstas en las regiones central y sur, dando como resultado un incremento neto del área de soja a nivel nacional".

No obstante, el factor hídrico será determinante para concretar las proyecciones. Hacia la primavera y el verano de 2027, el fenómeno El Niño alcanzará su máxima expresión, lo que enciende alarmas en materia logística y sanitaria: "Las lluvias se concentrarán sobre el norte de la Mesopotamia y el norte de la Región Pampeana, con riesgo de anegamientos que podrían elevar la presión sanitaria, lo que demandaría prestar mayor atención a los monitoreos", advierte el reporte sobre el escenario climático.

Escenario internacional de mercado: demanda récord y precios en alza

A nivel global, la soja atraviesa un ciclo de volúmenes inéditos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) proyecta una cosecha mundial récord de 442,25 millones de toneladas (+3% i.a.), liderada por cosechas históricas en Brasil (186 millones de toneladas) y Estados Unidos (123 millones de toneladas).

A pesar de este volumen de oferta, la fuerte tracción de la demanda industrial de subproductos (aceite y harina) ha evitado una sobreacumulación de stocks y ha impulsado las cotizaciones internacionales. "De esta manera el récord proyectado para la producción mundial de soja en 2026/27 no se traduce en una acumulación proporcional de stocks, la mayor disponibilidad es absorbida por la industria, mientras que el comercio mundial crece a un ritmo menor", explica el informe.

El precio disponible de la soja en el mercado internacional se ubicó en torno a los US$ 479 por tonelada en septiembre de 2026, registrando una suba interanual del 28%. En el complejo sojero, el aceite de soja encabezó los incrementos impulsado por el aumento de los combustibles y las tensiones geopolíticas.

"En este contexto, sumado a los conflictos en el Mar Negro que aumentan el precio de los combustibles, el aceite de soja, utilizado como insumo para la producción de biodiesel, registró el mayor incremento interanual, con un precio promedio de US$ 1.561 por tonelada en septiembre de 2026, un 38% superior al observado un año atrás", indicó la Bolsa de Cereales porteña.

El mercado local: precios, retenciones y costos

En la plaza local, la posición futuro mayo-2027 cotiza en torno a los 358 USD/tn, reflejando una suba del 21% en comparación con la campaña anterior y ubicándose un 12% por encima del promedio de los últimos cinco años.

Esta mejora en las cotizaciones resulta determinante para absorber la presión que ejercen los costos operativos, especialmente el gasoil y los fletes desde las zonas más alejadas de los puertos.

A su vez, la rebaja de las retenciones juega a favor del producto en la campaña 2026/27, "que contempla una disminución de la alícuota desde el 24% actual hasta el 21% hacia fines de 2027. Esta reducción contribuiría a mejorar el precio neto recibido por el productor y, por lo tanto, a sostener los márgenes del cultivo".

LM