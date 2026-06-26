Banco Nación lanza una línea UVA para regularizar deudas en mora: plazo, tasa y requisitos

El Banco Nación incorporó una nueva línea de refinanciación en UVA para personas con deudas de consumo en situación irregular. La herramienta forma parte del “Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad” y busca ofrecer una alternativa para ordenar compromisos vencidos, recuperar capacidad de pago y sostener el cumplimiento de las obligaciones en el tiempo.

La línea estará vigente desde el lunes 29 de junio y permitirá refinanciar deudas originadas tanto en pesos como en UVA, bajo modalidad UVA y con actualización por CER. Según informó la entidad, está destinada a clientes clasificados en situación irregular, es decir, en categorías 3, 4 o 5 de acuerdo con las normas de clasificación de deudores del Banco Central.

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La propuesta alcanza a personas humanas en actividad laboral, jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través del Banco Nación. También podrán acceder autónomos, monotributistas y usuarios que no perciban sus ingresos en la entidad.

Además, se podrán incluir deudores monoproducto asistidos bajo reglamentaciones del segmento Microempresas y Emprendedores, siempre que correspondan a cartera de consumo.

Entre las principales condiciones, la nueva línea contempla un plazo de hasta 120 meses, es decir, 10 años, con amortización mensual por sistema francés. La tasa de interés será diferencial según el perfil del usuario: quienes cobren sus haberes en el Banco Nación accederán a una TNA fija del 12%, mientras que para el resto de los usuarios será del 14%.

Para conservar la tasa preferencial, el cliente deberá mantener el cobro de sus haberes en el Banco Nación durante toda la vigencia del préstamo. Ese punto es clave, porque la mejora en la tasa está asociada a la vinculación permanente con la entidad.

Qué significa el tope de cuota por CVS

Uno de los puntos centrales de la nueva herramienta es que los usuarios que cobran sus haberes en el Banco Nación podrán optar por incorporar un tope de cuota atado al índice CVS, mediante la contratación de una prima.

Esto significa que, si la cuota calculada por UVA supera la evolución determinada por el Coeficiente de Variación Salarial, se aplicará como referencia el tope vinculado a ese índice. En la práctica, la opción busca dar mayor previsibilidad a quienes refinancien deudas en una modalidad ajustable por inflación, aunque estará disponible únicamente para clientes que perciban sus haberes en la entidad.

La línea apunta a un segmento particularmente sensible: personas que ya tienen compromisos vencidos y figuran en situación crediticia irregular. Por eso, el objetivo del Banco Nación no es sólo refinanciar deudas, sino también facilitar un esquema de pago más ordenado que permita mejorar el perfil crediticio del cliente.

Qué otras líneas de crédito tiene el Banco Nación

La nueva alternativa se suma a otras herramientas anunciadas por el Banco Nación para clientes con dificultades de pago. Entre ellas, la línea de unificación de deudas para personas humanas con cuotas vencidas e impagas en la entidad, en situación crediticia 1 o 2, con plazo de hasta 10 años.

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También se agregan las opciones de refinanciación de saldos de tarjeta de crédito y la línea de consolidación de deudas, que permite reunir obligaciones financieras mantenidas tanto en el Banco Nación como en otras entidades.

Con este nuevo instrumento UVA, el Banco Nación busca ampliar el menú de soluciones para distintos perfiles de deudores: desde quienes tienen atrasos leves hasta aquellos que ya se encuentran en categorías de mayor irregularidad crediticia.

Cómo solicitar la nueva línea de préstamos UVA del Banco Nación

Los clientes interesados deberán acercarse a las sucursales del Banco Nación desde el lunes 29 de junio para solicitar la refinanciación o recibir más información sobre las condiciones particulares de acceso.

La entidad evaluará cada caso según la situación crediticia del solicitante, el tipo de deuda a refinanciar, su condición laboral o previsional y la relación que mantenga con el banco.

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