BCRA compró US$ 6 mil millones en lo que va del año

El Banco Central (BCRA) compró ayer US$ 95 millones en el MULC y US$ 595 millones en la semana. Así, la autoridad monetaria adquirió US$ 6.020 millones en lo que va del año.

De esta manera, el Central alcanzó el 60% de la meta anual de compras. Sin embargo, la acumulación de reservas se vio limitada por los pagos de deuda en moneda extranjera que realizó el Tesoro, que adquiere las divisas de parte del BCRA. Las reservas internacionales brutas registraron un incremento de US$ 360 millones en la semana.

“De acuerdo al comunicado del FMI el BCRA debería conseguir mejorar las reservas internacionales netas por US$ 8.000 millones. Es decir, debería conseguir que de los dólares que compre hasta fin de año le queden al menos US$ 5.000 millones más que los que muestra actualmente”, señaló Aurum Valores.

Por su parte, los activos argentinos tuvieron una jornada con tendencia bajista el viernes. El Merval cayó 1,2% medido en pesos. El mayor índice bursátil retrocedió 1,9% hasta US$ 1.971. De esta forma, en la semana terminó con una pérdida de 2,5%.

El riesgo país terminó en 519 puntos básicos. Lo que significó una pequeña suba de 1 punto respecto al jueves y de 34 unidades en los últimos cinco días.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cerraron la última rueda de la semana con un rojo generalizado. Los ADRs que más bajaron fueron: YPF (-3%), Transportadora Gas del Sur (-2,3%) y Edenor (-2,3%).

“Los bonos soberanos hard dollar terminaron mixtos. En detalle, las subas se concentraron en el tramo largo y fueron en torno a 0,4%, mientras que el Global 2029 cayó 0,1% y el Global 2030 terminó prácticamente sin cambios”, señaló Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

En el mercado cambiario, el dólar oficial mayorista finalizó en $ 1.364, mientras que el tipo de cambio en el segmento minorista cerró a $ 1.390 en la pizarra del Banco Nación.