La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activa este miércoles 11 de marzo de 2026 una de las jornadas con mayor movimiento en el calendario de pagos mensual. El cronograma unifica el desembolso para los jubilados que perciben el haber mínimo con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 2 y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cuyos documentos finalizan en 4 y 5.

Esta convergencia de grupos genera un flujo masivo de beneficiarios en las entidades bancarias y terminales de cajeros automáticos en todo el país.

Aumento en la AUH y SUAF en marzo 2026

El pago de este mes llega con la actualización del 2,88% establecida por la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. A este incremento se suma la continuidad del bono extraordinario de $70.000, una cifra que se mantiene congelada en términos nominales pero que resulta determinante para el ingreso final de la base de la pirámide previsional. Los fondos se acreditan de manera automática en las cuentas de la seguridad social de cada beneficiario.

Para los jubilados con la mínima que cobran hoy, el haber bruto se ubicó en $369.600,88. Al sumar el refuerzo previsional completo, el monto total depositado asciende a $439.600,88. Según los datos oficiales del organismo conducido por Fernando Omar Bearzi, el bono se paga de forma proporcional para aquellos que superan ligeramente el piso garantizado, asegurando que ningún jubilado perciba menos del tope establecido para la asistencia mínima.

En el caso de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez, el haber básico para marzo quedó fijado en $258.720,62. Con la adición del bono de $70.000, estos beneficiarios retiran hoy un total de $328.720,62. Este grupo representa uno de los sectores más vulnerables del sistema, donde el impacto del aumento mensual intenta mitigar la pérdida de poder adquisitivo frente a la suba de precios en alimentos y medicamentos.

Detalle de pagos para Madres de 7 hijos y PUAM

Las titulares de la Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos o más también perciben sus haberes este miércoles si sus DNI terminan en 4 o 5. Para este segmento, el monto mensual es equivalente a una jubilación mínima, por lo que el depósito final también alcanza los $439.600,88, incluyendo el bono extraordinario. Esta paridad con el haber mínimo garantiza un piso de ingresos uniforme para las familias numerosas bajo cobertura estatal.

Jubilados ANSES: cuánto cobran en marzo 2026 con bono y aumento

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se posicionó este mes en $295.680,70 de haber base. Con el refuerzo de $70.000, el total a cobrar por estos beneficiarios es de $365.680,70. La ANSES recordó que el calendario de pagos se organiza estrictamente por la terminación del documento para evitar el colapso de los sistemas de atención presencial, aunque los fondos permanecen disponibles en las cuentas para su uso con tarjeta de débito.

Impacto de la Ayuda Escolar Anual en marzo

Este miércoles también continúa el pago de la Ayuda Escolar Anual para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y trabajadores en relación de dependencia con asignaciones familiares que tengan DNI terminado en 2. El monto de este beneficio escaló a $85.000 por hijo para el ciclo lectivo 2026. El depósito se realiza de forma automática para quienes presentaron el certificado de escolaridad antes del 31 de diciembre del año pasado.

ANSES confirmó a cuánto llegan las jubilaciones y pensiones en marzo 2026

Por último, desde el organismo previsional subrayaron que no es necesario realizar trámites adicionales en las oficinas para el cobro de los haberes mensuales, ya que la liquidación se efectúa directamente en la cuenta bancaria informada por el titular al momento del alta de la prestación.

GZ