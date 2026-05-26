La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prosigue hoy, martes 26 de mayo de 2026, con el desarrollo de su calendario de pagos mensual para las distintas prestaciones de la seguridad social. La jornada operativa de la fecha marca la reanudación formal de las transferencias bancarias y la atención por ventanilla tras el receso del fin de semana y el feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo, concentrándose la actividad en el sector de jubilados con haberes más altos y el inicio del fondo de desempleo.

ANSES oficializó el calendario de pagos de junio de 2026 con el medio aguinaldo

Los fondos correspondientes se encuentran acreditados de forma líquida en las cuentas bancarias de los titulares desde las primeras horas de la mañana. El organismo previsional mantiene el sistema de segmentación escalonado por terminación de documento con el propósito de optimizar los circuitos de liquidación y asegurar un flujo ordenado en las sucursales bancarias habilitadas.

Cronograma de pagos para jubilados del SIPA que superan el haber mínimo

Hoy continúa el pago para los jubilados y pensionados integrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes mensuales consolidan montos superiores al primer intervalo de pago (es decir, que perciben más de la jubilación mínima). De acuerdo con la grilla oficial correlativa dispuesta por la entidad técnica para esta fecha, las liquidaciones corresponden a:

- DNI terminados en 2 y 3: Cobran hoy, martes 26 de mayo.

Jubilados y pensionados ANSES, cuánto cobro en junio 2026

Prestación por Desempleo y asignaciones extraordinarias vigentes

Por otra parte, la jornada de hoy marca la apertura del calendario de transferencias para los beneficiarios del fondo de la Prestación por Desempleo (Plan 1). Este esquema de asistencia económica, destinado a los trabajadores que se encuentran desocupados, inicia su distribución mensual siguiendo las primeras terminaciones de la lista:

- Prestación por Desempleo (DNI terminados en 2 y 3): Cobran hoy, martes 26 de mayo.

En paralelo, las Asignaciones de Pago Único (APU) vinculadas con los regímenes familiares extraordinarios de Matrimonio, Nacimiento y Adopción conservan plenamente abierta su ventana de cobro legal en las oficinas del territorio nacional. Para esta línea prestacional, la liquidación se ejecuta de manera unificada para todas las terminaciones de DNI, extendiéndose el plazo legal de la actual tanda hasta el próximo 10 de junio inclusive.

Mañana miércoles 27 de mayo se retomará el pago para los jubilados y pensionados del SIPA con haberes superiores a la mínima correspondientes a las terminaciones de DNI 4 y 5, mientras que el esquema de la Prestación por Desempleo avanzará con las terminaciones de documento 4 y 5.

Garrafa social en zonas frías: cómo anotarse para recibir el subsidio de ANSES

ANSES recordó a todos los beneficiarios que los activos financieros pueden gestionarse de manera electrónica a través de la tarjeta de débito o las aplicaciones móviles bancarias habilitadas, sin necesidad de retirar la totalidad del efectivo en los cajeros automáticos, ya que el dinero permanece seguro en la cuenta de origen.

GZ