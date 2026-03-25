La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará este miércoles 25 de marzo de 2026 con el cronograma de pagos del mes, en una jornada que marca un punto de inflexión para el sistema previsional. El organismo concentrará el desembolso de fondos para los jubilados y pensionados que perciben haberes por encima de la mínima y cuyos documentos finalizan en 2 y 3.

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El esquema de hoy también incluye la finalización del calendario para la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE). Las beneficiarias con DNI terminado en 9 percibirán el haber correspondiente, cerrando así la tanda mensual de esta prestación. En un contexto donde la movilidad jubilatoria se ajusta mensualmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los montos liquidados hoy reflejan la actualización del 2,88% basada en la inflación de enero informada por el INDEC.

Por su parte, los titulares de la Prestación por Desempleo (Plan 1) con documentos terminados en 2 y 3 también tuvieron sus fondos acreditados. Este beneficio, que funciona como un sostén temporal para trabajadores desvinculados sin justa causa, se suma a las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) que continúan pagándose a todas las terminaciones de DNI. La entidad recordó que los fondos permanecen en las cuentas bancarias y pueden utilizarse mediante tarjeta de débito sin necesidad de retiro presencial.

Montos vigentes y el impacto del bono extraordinario

Con la actualización aplicada desde el 1° de marzo, los jubilados que perciben el haber mínimo cobran un total de $439.600,88, cifra que se compone de un haber base de $369.600,88 más el bono extraordinario de $70.000. Para quienes superan la mínima, como los beneficiarios que cobran este miércoles, el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar el tope establecido de $439.600,88, mientras que aquellos que exceden dicho límite perciben únicamente su haber con el incremento por movilidad correspondiente.

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En cuanto a las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) se ubicaron en $132.814 para el valor general. Sin embargo, el organismo liquida mensualmente el 80% de dicho monto de forma directa, lo que equivale a $106.251,20, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la libreta sanitaria o el certificado de nacimiento.

GZ / lr