El calendario de pagos de la ANSES para este jueves 19 de marzo de 2026 marca una jornada de alta intensidad en el sistema bancario. En un contexto económico donde la nominalidad de los ingresos exige una planificación financiera milimétrica, la confirmación de las fechas de acreditación se volvió el dato más sensible para los hogares.

Este jueves el foco de atención está puesto en los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, quienes conforman el grueso de los beneficiarios del sistema previsional.

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La jornada de mañana se presenta como un momento de gran afluencia en cajeros automáticos y terminales de autoservicio en todo el país. Según el cronograma oficial, los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen el monto mínimo y tengan documentos terminados en 8 tendrán sus fondos disponibles. Esta tanda media del calendario suele concentrar un volumen importante de transacciones, dado que coincide con el pago de otros beneficios de seguridad social.

Detalle de cobros para asignaciones y AUH

En paralelo a los haberes previsionales, la ANSES dispuso la liquidación de las Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH). Para estos casos, el esquema de pagos sigue la misma lógica de terminación de documento que los jubilados mínimos. Aquellos beneficiarios con DNI finalizados en 8 verán acreditados sus montos en las cuentas bancarias declaradas, permitiendo el flujo de caja necesario para cubrir los gastos de la canasta básica a mediados de mes.

El calendario para la Asignación por Embarazo también presenta movimientos específicos durante esta fecha. Para este grupo, el organismo previsional determinó que este jueves 19 de marzo corresponde el cobro a las titulares con documentos terminados en 7. De esta manera, el esquema de pagos avanza de forma escalonada para evitar el colapso de los sistemas de atención presencial y virtual del organismo.

Además, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad también forman parte de la tanda de pagos de este jueves. Siguiendo la normativa vigente, aquellos con DNI en 8 y 9 tienen habilitada la fecha de cobro. La acreditación de estos fondos resulta vital para sostener la capacidad de consumo.

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La importancia de estas fechas de cobro radica en la inmediatez de la disponibilidad del dinero. En el actual esquema de 2026, la confirmación de las acreditaciones por parte del organismo que conduce la seguridad social permite a los beneficiarios organizar sus pagos y vencimientos. Ante cualquier duda sobre el lugar de cobro o la liquidación de montos extraordinarios, los titulares pueden consultar la plataforma oficial de ANSES para verificar su situación particular.

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