La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prosigue hoy, jueves 21 de mayo de 2026, con el desarrollo del calendario de pagos correspondiente al quinto mes del año para los diferentes sectores de la seguridad social. La jornada operativa de la fecha se concentra en la continuidad de las transferencias de fondos para los jubilados del sistema previsional que perciben los haberes mínimos y en la acreditación de las asignaciones universales y familiares.

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Los fondos se depositan directamente en las cuentas bancarias de los titulares y se encuentran disponibles para su utilización desde las primeras horas de la jornada. El organismo previsional mantiene el sistema de liquidación escalonado con el objetivo de evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias habilitadas y garantizar un flujo ordenado en la atención por ventanilla.

Cronograma de pagos para jubilados del SIPA y titulares de asignaciones de ANSES

Hoy continúa el pago para los jubilados y pensionados integrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes mensuales no superan el primer intervalo de pago, equivalente a las jubilaciones mínimas. De acuerdo con el esquema oficial de la entidad previsional estructurado para esta fecha, el cobro se determina según la terminación del documento de identidad:

- DNI terminados en 8 y 9: Cobran hoy, jueves 21 de mayo.

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En lo que respecta a las asignaciones sociales y las asistencias familiares que administra el organismo, el cronograma de mayo unifica las fechas de cobro siguiendo el orden de los documentos para optimizar la distribución de las liquidaciones de seguridad social. Los beneficiarios contemplados para percibir sus montos durante toda la jornada de hoy son:

- Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 8.

- Asignación Familiar por Hijo (SUAF): DNI terminados en 8.

- Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 8.

Asignaciones extraordinarias vigentes y esquema de liquidación general

Por otra parte, las Asignaciones de Pago Único (APU), que contemplan los beneficios económicos por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, mantienen plenamente vigente su período de cobro legal en el territorio nacional. Para esta línea de asistencia extraordinaria, la ventanilla permanece abierta para todas las terminaciones de DNI, extendiéndose el plazo límite de la actual tanda de liquidación general hasta el próximo 10 de junio inclusive.

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Mañana viernes 22 de mayo se retomará el pago para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación por Embarazo (AUE), correspondientes a la terminación de DNI 9.

ANSES recordó que los fondos pueden gestionarse de manera electrónica a través de la tarjeta de débito o la aplicación móvil, sin necesidad de retirar la totalidad del efectivo en los cajeros automáticos, ya que el dinero permanece seguro en la cuenta.

GZ