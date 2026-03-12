La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este jueves 12 de marzo de 2026 con el esquema de pagos correspondiente al tercer mes del año. El cronograma impacta de forma directa en los beneficiarios que perciben haberes mínimos y en los titulares de las principales asignaciones sociales del sistema previsional argentino. La jornada marca el pulso del movimiento financiero en las entidades bancarias y puntos de cobro electrónicos de todo el país.

En esta fecha, el organismo que dirige el Poder Ejecutivo abona los haberes a los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo y tengan documentos terminados en 4. El flujo de fondos se da en un contexto donde la movilidad previsional busca responder a la dinámica de la canasta básica. Los datos oficiales del organismo indican que el operativo de pagos se realiza de manera automática en las cuentas bancarias de los beneficiarios según la terminación del DNI.

Jubilados ANSES: cuánto cobran en marzo 2026 con bono y aumento

Respecto a las asignaciones familiares, la ANSES liquida hoy los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) a quienes poseen documentos finalizados en 4. Estas prestaciones resultan fundamentales para el sostenimiento del consumo minorista en los barrios, especialmente en la compra de alimentos y productos de primera necesidad. El sistema de pagos se encuentra totalmente operativo tanto en sucursales bancarias como en la red de cajeros.

Por su parte, las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) que tienen documentos terminados en 2 también cuentan con sus fondos disponibles a partir de hoy. Según las normativas vigentes, el dinero se acredita en las tarjetas de débito vinculadas a las cuentas de la seguridad social. El calendario sigue estrictamente el orden numérico establecido a principio de mes para evitar aglomeraciones innecesarias en los centros de atención y bancos.

Impacto de la movilidad previsional y el consumo

El inicio del segundo tercio de marzo pone el foco en el poder adquisitivo de los sectores que perciben la mínima. La actualización trimestral que rige para este periodo del 2026 se aplica sobre todos los haberes y asignaciones del sistema.

La red de pagos electrónicos y los cajeros automáticos registran un pico de actividad durante estas jornadas. Desde la ANSES recordaron que el uso de la tarjeta de débito permite realizar compras en comercios sin necesidad de retirar el efectivo, lo que agiliza el proceso para los beneficiarios. Este jueves se presenta como una jornada de alta rotación de capital en el sistema bancario minorista debido a la simultaneidad de los pagos de jubilaciones y asignaciones por hijo.

Detalle del cronograma para este jueves 12 de marzo

El esquema de desembolsos de la seguridad social para el día de la fecha queda conformado de la siguiente manera según la terminación del Documento Nacional de Identidad. El cumplimiento de estas fechas es automático y no requiere trámites adicionales por parte de los beneficiarios en las oficinas del organismo.

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: cobran hoy aquellos con documentos terminados en 4. El pago incluye el aumento estipulado por la Ley de Movilidad vigente para el primer trimestre de este año. Los beneficiarios pueden verificar el monto exacto de su liquidación a través de la plataforma Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social.

Aumento en la AUH y SUAF en marzo 2026

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF): los pagos se efectúan a los titulares con DNI finalizados en 4. Estos grupos representan una de las mayores coberturas del sistema de seguridad social. En el caso de la AUH, el monto depositado corresponde al 80% del total, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la libreta sanitaria y escolar correspondiente.

Asignación por Embarazo: las beneficiarias con documentos terminados en 2 tienen sus haberes acreditados hoy. Asimismo, el organismo continúa con el pago de las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de documento, proceso que comenzó el pasado 9 de marzo y se extiende hasta el 8 de abril.

