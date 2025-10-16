Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran hoy jueves 16 de octubre y cuánto reciben

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza este jueves 16 de octubre con el calendario de pagos de octubre 2025, que incluye aumentos por movilidad y el bono extraordinario de $70.000 para los jubilados que perciben el haber mínimo.

Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran hoy lunes 13 de octubre

Durante la jornada cobran los jubilados y pensionados que no superan la mínima, junto a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 6.

Las prestaciones de octubre tienen un incremento del 1,88%, según la Ley de Movilidad Jubilatoria, que actualiza los haberes mensualmente en base a la inflación de dos meses atrás, medida por el Indec.

Además, se mantiene el bono de $70.000 para los jubilados y pensionados que cobran la mínima. De este modo, quienes perciben el haber más bajo reciben $396.298,38, compuesto por $326.298,38 de haber mensual y $70.000 del refuerzo.

Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran hoy martes 14 de octubre

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobran $331.038,70, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) ascienden a $298.408,87.

Asignaciones y beneficios sociales

Los beneficiarios de la AUH reciben $117.252 por menor, con un descuento del 20% que se retiene hasta la presentación de la Libreta de Asignación Universal. En tanto, la AUH por Discapacidad asciende a $381.791 durante octubre.

También continúa el pago de las Asignaciones Familiares y la Asignación por Embarazo (AUE), que se abonan de acuerdo con la finalización del DNI.

Quiénes cobran este jueves 16 de octubre

El calendario de pagos de la Anses para hoy incluye:

- Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminados en 6.

- Beneficiarios de la AUH y AUE con DNI terminados en 6.

- Titulares de Asignaciones Familiares con la misma terminación.

Calendario de pagos Anses octubre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo:

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Cómo consultar la fecha de cobro

La Anses recuerda que todos los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro en el sitio web www.anses.gob.ar o mediante la aplicación Mi Anses, disponible para celulares.

Quienes cobran por depósito bancario pueden retirar el dinero en cualquier momento, incluso luego de la fecha asignada.

Con este incremento y los bonos vigentes, el organismo busca reforzar los ingresos de jubilados, pensionados y familias con asignaciones sociales, en medio de un contexto de alta inflación y pérdida del poder adquisitivo.

