"Cansados de ser la hija no querida": el duro reclamo del Norte Grande al Gobierno en el inicio de la zafra

La agroindustria del Norte Grande profundizó su reclamo contra la política económica de la Casa Rosada durante el inicio oficial de la zafra 2026 en Tucumán. En un contexto marcado por la recesión económica y el peligro sobre miles de puestos de trabajo, el Grupo Los Balcanes inauguró la molienda con un duro mensaje hacia la administración central. La ceremonia expuso el malestar de los empresarios regionales frente al ahogo financiero, la falta de políticas de fomento y el desdén del Gobierno nacional hacia el interior del país.

El acto central se desarrolló en las instalaciones del Ingenio La Florida, donde confluyeron autoridades políticas, líderes fabriles y trabajadores del sector sucroalcoholero. Allí, el secretario de Producción provincial, Eduardo Castro, dimensionó el peso de esta economía regional al precisar que Tucumán genera el 65% del azúcar de la Argentina. Asimismo, el funcionario advirtió sobre el impacto social de la actividad productiva, que sostiene más de 50.000 puestos de trabajo directos e indirectos en medio del fuerte ajuste fiscal.

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La vicepresidenta de la compañía, Catalina Lonac, capitalizó la jornada para lanzar una severa crítica institucional contra el modelo de gestión. En sintonía con las advertencias previas del empresariado local, la directiva cuestionó el aislamiento político al que el Ejecutivo somete a las provincias norteñas. Con un tono de hartazgo por la asimetría territorial, la empresaria fustigó: "A veces pienso que el Gobierno nacional no quiere que formemos parte de esta Nación. Estoy cansada de sentirme la hija no querida de este país".

Falta de rentabilidad y "ahogo financiero"

El reclamo de la ejecutiva apuntó directamente a la caída de la rentabilidad y a la falta de un horizonte previsible para las inversiones en biocombustibles y alimentos. Al evaluar el escenario comercial que enfrentan las fábricas tucumanas, Lonac interpeló a los funcionarios nacionales: "Si el azúcar no tiene precio y el alcohol tampoco, ¿cómo vamos a hacer las inversiones?". En esa línea, remarcó la imposibilidad de acceder a líneas de crédito viables, definió a la zafra como un verdadero "acto de fe" y exigió un esquema de federalismo real para el interior.

Catalina Lonac reclamó reglas claras para las inversiones en el Norte Grande

La postura de la conducción de Los Balcanes revalidó el clima de rebelión industrial que emergió semanas atrás, cuando la cúpula fabril denunció la nula receptividad del ministro de Economía, Luis Caputo. Este nuevo pronunciamiento profundizó el diagnóstico de un sector que se define a sí mismo como "kelpers" o "parias" dentro del esquema macroeconómico. Para los referentes del NOA, la falta de precios de referencia y el encarecimiento logístico amenazan la supervivencia de toda la cadena de valor.

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Durante su intervención, el presidente de la compañía, Jorge Rocchia Ferro, puso el foco en el sostenimiento de la operatividad industrial. El dirigente precisó que la empresa mantiene activos a más de 2.300 empleados y continúa con el desarrollo de proyectos vinculados a la energía. No obstante, el empresario reclamó urgentes acuerdos sectoriales para garantizar la subsistencia de los ingenios y sentenció: "Tenemos la obligación de lograr precios razonables para que todos los actores de la cadena productiva puedan sostenerse".

Fuerte presencia institucional

La jornada productiva en La Florida comenzó con una misa y la tradicional bendición de frutos y herramientas de trabajo, en un contexto de color territorial marcado por una leve llovizna sobre el predio de la usina. El arzobispo Carlos Sánchez encabezó la homilía, que estuvo centrada en la fe, el trabajo y la esperanza, e incluyó una oración especial por las víctimas del reciente temporal que castigó a la provincia.

El inicio de la zafra 2026 incluyó la tradicional ceremonia religiosa en el ingenio La Florida de Tucumán

La demostración de fuerza del sector azucarero reunió a un amplio arco de dirigentes. Del acto participaron la vicepresidenta primera del Senado, Carolina Moisés; la directora ejecutiva de la compañía, Catalina Rocchia Ferro, y Cristian Kertens, integrante del equipo de conducción de la empresa. A su vez, asistieron el secretario de Energía provincial, Martín Viola; el gerente general del grupo, Diego Núñez; la secretaria de Relaciones Internacionales, Virginia Ávila; la vicepresidenta de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), Florencia Adriani, y el titular del Centro Azucarero Regional Tucumano (CART), Juan Carlos Mirande.

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El encuentro congregó además a representantes del Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP), el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), la Federación Económica de Tucumán y la UCIT, junto a cañeros, proveedores y trabajadores.

Como continuidad de este cronograma, desde la empresa informaron que este miércoles se realizará un segundo acto de inicio de zafra en el Ingenio Cruz Alta, perteneciente al mismo grupo azucarero. Allí se llevará a cabo una nueva ceremonia religiosa y la bendición de herramientas para apuntalar la actividad frente al avance de la recesión económica.

ML