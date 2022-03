Insólito comentario de Carlos Melconian a Gustavo Grabia: "No me vengas a apretar con los huevos de tu viejo"

Carlos Melconian, economista y expresidente del Banco Nación, opinó hoy sobre la suba de precios internacionales que impacta en Argentina y el acuerdo de nuestro país con el FMI. Además, mantuvo un curioso intercambio con con el periodista Gustavo Grabia, durante el cual sostuvo: "No me vengas a apretar con los huevos de tu viejo".

Entrevistado este lunes 14 de marzo por Ernesto Tenembaum en ¿Y ahora, quién podrá ayudarnos? (Radio con Vos), Melconian respondió a la postura de Grabia acerca de la situación de aumento inflacionario que atraviesa la Argentina producto de la abrupta suba de precios internacionales, al hacer foco en la suba de los huevos de gallina y otros alimentos populares.

"No me vengas a apretar con los huevos de tu viejo. Tu papá que cobra la mínima ya tenía el quilombo desde antes. Yo le voy a explicar a tu papá el quilombo de la previsión en la Argentina. No se agota en la docena de huevos, ni antes ni ahora", argumentó el exfuncionario de Mauricio Macri.

Dólar en caída, tasas en suba y retenciones

En su respuesta a Grabia, Melconian agregó: "Yo le voy a explicar a tu papá que hicieron la moratoria permanente, que la caja está desfinanciada, que metieron a los jubilados adentro y no tenían con qué garparles".

"Tu viejo debe estar podrido por el choreo, por un montón de cosas, no porque aumentó la docena de huevos, porque encima es jubilado", dijo.

El expresidente del Banco Nación luego enfatizó en que no vale la pena "discutir qué tiene sentido en una inflación de 50%, donde tienen la coalición que gobierna partida y no pueden sacar una ley, y en donde el ministro patea afuera el penal hace dos años".

El Indec difunde la alta inflación de febrero y se disparan las dudas sobre la pauta anual

Retenciones: "Un parche contra un sector que destila veneno"

Horas después de que el Gobierno nacional anunciara el cierre de exportaciones de harina y aceite de soja, medida que se anticipa a una posible suba de retenciones, Melconian advirtió que la medida "no va a amortiguar" el eventual aumento de precios de alimentos.

"La realidad que el rumor es que este gobierno va a subir 2 puntos las retenciones con el objetivo de que el fideicomiso del trigo amortigüe el pan, y no va a amortiguar una mierda. Son un parche contra un sector que destila veneno. ¿Te crees que vamos a encontrar la solución de que no suba el pan? ¿La decisión que suponen va a arreglar el problema? la respuesta es no", manifestó el economista.

"Vos cuando tenés 50 de inflación por inconsistencia macroeconómica, y te pasa esto, qué sé yo, lo que puedas hacer es un paraguas que se dobla para cruzar la 9 de Julio con tormenta y lluvia, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a juntar plata para el fideicomiso para subsidiar para que no suba el pan? Dejate de joder", completó.

Carlos Melconian: "El acuerdo con el FMI está hecho entre el hambre y las ganas de comer"

Acuerdo con el FMI: "El hambre y las ganas de comer"

Consultado por el futuro cercano del acuerdo entre el gobierno y el FMI, Melconian se negó a explicar qué hubiera hecho él él si hubiese ocupado el rol de ministro de Economía en lugar de Martín Guzmán: "Yo no sería ministro de este gobierno y este desorden", sostuvo.

Esto es una batalla personal histórica que tengo. Agarrar por agarrar, ¿para qué? ¿para ponerlo en el currículum? Yo antes de ser presidente del Banco Nación me encontré con otros presidentes para ser responsable", dijo el extitular del Banco Nación.

Por último, completó su idea, al afirmar que "siempre presenté este acuerdo como el hambre y las ganas de comer. Cuando les dijeron 'avancen' tuvieron que armar este plan pegatina". Y completó que parte del plan que tiene el oficialismo es cometer "desvíos en la meta, y la excusa va a ser Ucrania, la meta es llegar al 2023".

MM/ff