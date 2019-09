Cómo y cuándo se pagará el "bono" de 5 mil pesos para trabajadores privados

por Eugenio Druetta

Con el objetivo de llevar alivio al bolsillo de la gente, el Gobierno impulsó un "bono" para los trabajadores privados que, tras la reunión en una sede del Ministerio de Producción y Trabajo de este martes 24 de septiembre, fue tomando forma. Junto a los representantes técnicos de los empresarios y de los sindicatos, avanzaron en los detalles sobre la recomposición salarial obligatoria y no remunerativa de 5 mil pesos.

Luego de algunos roces entre empresarios y funcionarios del Gobierno, finalmente se empieza a definir la letra chica del decreto. Esta mañana el presidente Mauricio Macri agradeció a los empresarios y sindicalistas por acuerdo del "bono", que en realidad "es una recomposición salarial porque es a cuenta de las futuras paritarias de cada sector", aclararon a PERFIL desde la Conferadación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Según pudo saber este medio, la norma contemplará por escrito que "la suma se compensará en las próximas revisiones salariales", por lo tanto, será un adelanto de los aumentos que se discutirán en las próximas paritarias. "Es no remunerativo, no tiene aportes ni contribuciones", agregaron desde CAME.

"Se pagará durante el mes de octubre o en los plazos y las condiciones que se acuerden entre empresarios y trabajadores signatarios de cada convenio colectivos de trabajo", detallaron a PERFIL desde la cartera de Producción.

De esta manera, los empresarios, sobre todo de los sectores más comprometidos por la crisis económica, lograron que el "bono" no sea en un solo pago, sino que podrán negociar con los gremios que la remuneración sea en cuotas. Esto va en concordancia con el pedido de CAME y la Unión Industrial Argentina (UIA): "Pedimos que dicho pago se ejecute en, al menos, cinco cuotas".

"Cada empresario con cada sindicato va a negociar en las cuotas y plazos que se va a pagar. Eso quedó abierto para la negociación", señalaron desde CAME que adelantaron que van a plantearles a los gremios de empleados de comercios cinco cuotas "contemplando la situación de muchas Pymes peuqueñas del interior que es muy complicada".

Sin embargo, hay dudas en qué puede pasar en caso de que no se llegue a un acuerdo a tiempo. "La primera cuota se tiene que pagar con el sueldo de octubre, o sea que se percibe en los primeros días de noviembre. Pero no se que va a pasar si no se llega a un acuerdo, seguramente definirá el Gobierno mediante el Ministerio de Producción y Trabajo", advirtió.

"El bono es de carácter obligatorio -aseguran desde el Gobierno-. Lo que se estrablece es que tiene que ser en octubre. Se tiene que pagar a menos que empresarios y sindicatos acuerden otro tipo de condiciones".

Además, en caso de que la parte del empleador haya dado algún incremento -bono- a partir del 12 de agosto lo podrá compensar.

Por último, además del sector público que queda exlcuído, aunque ya se había pagado un bono a estatales de Nación que algunas provincias también se sumaron, también quedaron afuera de la recomposición salarial otros dos sectores: empleados domésticos y agrarios.

Vale aclarar que el bono es solo para trabajadores registrados por lo que también quedan excluídos los empleados en negro.

"A diferencia del año pasado, que era opcional, este año es obligaorio", compararon desde CAME al "bono" actual con el de fin de año que se otorgó en 2018.

Según un estudio del Centro de Economía Política Argentina, el "bono" recompensará un 35% del poder adquisitivo perdido desde las PASO hasta fin de año. Estiman que desde agosto hasta diciembre se perderán $ 14.480, por lo que con la recomposición la pérdida será de $ 9.480.

