Con los cambios en el gabinete económico, el Gobierno admite mayor solidez de Guzmán

Paulatinamente, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se va transformando en el funcionario más sólido en su puesto dentro del gabinete del presidente Alberto Fernández y en Casa de Gobierno aseguran que el titular de esa cartera empieza tener un mayor margen de maniobra.

En las últimas horas, Guzmán hizo algunos cambios en su propio gabinete, con la decisión de reemplazar al viceministro Haroldo Montagu por Fernando Morra, especialista en tema inflacionario y Diego Bastourre, quien se desempeñaba como secretario de Finanzas, pasó a ser director en el Banco Central y el puesto vacante lo ocupó Mariano Sardi.

Dentro de Gobierno, son varios los funcionarios que admiten que Guzmán está cada vez más sólido en su gestión y que en forma progresiva comienza tener mayor injerencia en todas las decisiones de la política económica.

“No es un dato menor que una persona de su confianza comience a ocupar un puesto muy importante en el Banco Central”, resaltó un funcionario de la Casa Rosada.

Guzmán ya había logrado cinco meses atrás que el área de Energía pasara de la órbita de Desarrollo Productivo a Economía, una primera señal sobre la confianza que le brinda el presidente Alberto Fernández.

Pero en materia del manejo del mercado cambiario y financiero, la sintonía con Miguel Pesce, titular del Banco Central, siempre hubo “ruidos”, que se agigantaron cuando el BCRA implementó el 15 de septiembre el súper cepo, iniciativa que no cayó muy bien en Economía.

Paulatinamente, Guzmán fue ganando terreno hasta que forzó algunas flexibilizaciones en el súper cepo, más una política de deuda tendiente a darle instrumentos a los ahorristas para evitar la gran demanda de dólares, estrategia que dio sus frutos y que permitió que la cotización de la divisa se estabilizara desde inicios de noviembre.

“A partir de ahora Guzmán sabe que tiene un manejo casi total de la política económica y por eso comenzó a mover algunas piezas”, resaltó otra fuente, en este caso, del gabinete económico.

Claramente Guzmán ganó la pulseada con Pesce y ahora busca ir conformando su gabinete con gente de confianza para enfrentar lo que viene.

Paro del campo | El gobierno estaría más cerca de abrir el mercado de maíz

Por lo pronto, en el entorno del ministro aseguran que pese a la pandemia, el titular de la cartera económica quiere mantener firme el concepto de mejorar el balance de las cuentas públicas y evitar los excesos de gastos y de emisión monetaria.

Por eso, ante el incremento de infectados de covid que padece el país, la postura de Economía es no volver a cerrar como se hizo en marzo y abril de 2020 y seguir generando condiciones para la recuperación.

Guzmán profundizará a partir de fines de enero, tras la asunción de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, las conversaciones con el FMI y quiere terminar de armar un plan económico en base a baja del déficit y de la inflación que pueda ser mantenido en el tiempo.

Hay algunos lineamientos de ese plan, pero el mismo se conformará una vez que se llegue a un consenso con el FMI para un nuevo acuerdo con el organismo multilateral, que en principio sería por cinco años.

Para Martín Guzmán, el Presupuesto 2021 es el "corazón de la estrategia" para que el país crezca

Ese programa está en plena evaluación pero se inclurían metas de emisión monetaria en función de cómo sea la evolución del costo de vida, y con una proyección de fuerte aumento en los ingresos tributarios, lo que permitiría ir recuperando más equilibrio en los fiscal.

Se promoverá la reducción paulatina de los subsidios económicos, a pesar que esa inicitiva, ya en el arranque de este año, quedó postergada hasta el segundo trimestre.

“Lo que está claro y queda descartado absolutamente que no vamos a hacer es un ajuste del gasto a lo Nicolás Dujovne (ex ministro de Economía). Podrá haber algunas redistribuciones del gasto, tratar de lograr más eficiencia, pero no recortes salvajes para cumplir con una meta, que ya sabemos lo que pasa finalmente con ese tipo de planes”, enfatizó un funcionario de Gobierno.

LR