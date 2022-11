La empresa de préstamos de criptomonedas BlockFi detuvo los retiros y depósitos de su plataforma ante una posible liquidación motorizada por los millonarios montos que debió abonar en concepto de multas al gobierno de Estados Unidos y la caída de FTX.

Al mejor estilo Domingo Cavallo el 2 de diciembre del 2001, uno de los sitios líderes en el sector instaló un "corralito" para que sus usuarios no puedan retirar sus depósitos crypto luego de la caída del reconocido exchange FTX. En la jerga, se conoce de esa manera a las plataformas que permiten comercializar este tipo de monedas por otras o incluso por dinero, como la reconocida Binance.

En un comunicado oficial para sus clientes, BlockFi alegó que no había claridad en la situación global de las criptomonedas y por esa razón no puede operar "como de costumbre".

Este congelamiento de la actividad pausó los retiros y desde la empresa se pidió a los clientes que no realicen depósitos hasta que se estabilice la situación.

Días atrás, la empresa debió pagarle u$s 100 millones en multas por una disputa con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, lo que llevó a una reconfiguración de las cuentas de rendimiento que ofrecía. Cuatro días después, decidió suspender las actividades de exchange.

Ya en junio había quedado herida de muerte luego de que FTX le diera un préstamo, en carácter de rescate, por un valor de u$s 250 millones.

La caída de FTX

La propia FTX, propiedad de el apodado “Mark Zuckerberg de las criptomonedas” Samuel Bankman-Fried, se encuentra cerca de la bancarrota. El creador que ya perdió el 94% de su fortuna por medio del monstruo cripto que creó ya no tiene la capacidad de transformar las inversiones en moneda real.

“FTX actualmente no puede procesar retiradas. Aconsejamos encarecidamente no depositar", se lee en el escueto aviso de la empresa a sus clientes. Se estima que necesita al menos u$s 8.000 para revivir económicamente a una de las bolsas crypto más concurridas del globo.

Samuel Bankman-Fried

"La jodí, y debería haberlo hecho mejor", se limitó a decir Bankman-Fried luego del crash de la plataforma.

GI/fl