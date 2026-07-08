Crisis en el sector de electrodomésticos: CARSA, la dueña de Musimundo, solicitó el concurso preventivo

CARSA S.A., la empresa propietaria de parte de la cadena de electrodomésticos Musimundo, solicitó la apertura de su concurso preventivo ante la Justicia de Resistencia, Chaco. La compañía comunicó la decisión al mercado y dio inicio al proceso judicial con el objetivo de reordenar su situación, en un contexto marcado por dificultades financieras y cambios en el negocio del retail.

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La presentación fue informada por la responsable de Relaciones con el Mercado de la compañía, María Elisa Domínguez, mediante una comunicación dirigida a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Mercado Abierto Electrónico. Allí indicó que "CARSA S.A. solicitó la formación de su concurso preventivo", trámite que quedó radicado ante el Juzgado Civil y Comercial N°23 de la ciudad de Resistencia bajo la carátula "CARSA S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO".

Una empresa con fuerte presencia en el negocio de electrodomésticos

CARSA es una empresa con sede en Resistencia, Chaco, históricamente vinculada al negocio de los electrodomésticos, la tecnología y los artículos para el hogar. Primero formó parte de la red Megatone y posteriormente continuó operando a través de la marca Musimundo.

La compañía mantiene actualmente algo más de 50 locales bajo la marca Musimundo, distribuidos principalmente en el norte del país, aunque, según la información disponible, se trata de plazas con escasa rentabilidad. En los últimos meses también había anunciado el cierre de cinco sucursales.

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La relevancia de la presentación judicial trasciende el plano societario debido al sector en el que opera la empresa. Las cadenas de electrodomésticos dependen del poder adquisitivo de los hogares, del acceso al crédito para el consumo, de la reposición de stock y del vínculo con sus proveedores, por lo que el concurso preventivo representa una señal sobre las dificultades que atraviesa ese segmento del mercado.

Los antecedentes financieros y la separación de Musimundo

No es la primera vez que CARSA recurre a esta herramienta judicial. En junio de 2018 la empresa ya había solicitado un concurso preventivo con una deuda declarada de $900 millones.

Además, a mediados del año 2024 se produjo la división de las dos sociedades que controlaban el capital de Musimundo. Como resultado de esa separación nació la marca On City, impulsada por EM SRL, mientras que CARSA conservó alrededor de 70 sucursales con la marca Musimundo.

Según la información difundida sobre ese proceso, desde octubre de 2024 la relación entre ambas sociedades comenzó a deteriorarse en medio de una reestructuración de pasivos que atravesaba CARSA, situación que derivó en la separación definitiva de las operaciones comerciales.

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Conflictos internos y una intervención judicial previa

Los problemas financieros de la compañía estuvieron acompañados por conflictos internos en su conducción. Uno de sus directores, Ginés Roberto Saénz, promovió una demanda para solicitar la nulidad de decisiones adoptadas en una asamblea de accionistas celebrada a comienzos de este año.

En ese expediente, la Justicia resolvió hacer lugar a una medida cautelar que dispuso la intervención de CARSA en grado de veeduría durante 90 días y designó a una contadora pública para realizar una auditoría sobre el balance social y requerir documentación vinculada con los estados contables de la empresa.

Mientras tanto, la empresa sostuvo ante la CNV que "la Sociedad no ha sido notificada de la demanda respecto de la cual se ha dispuesto la medida cautelar y considera que la citada medida no afecta la situación económica, financiera y patrimonial de la sociedad, ni su normal funcionamiento", según expresó María Elisa Domínguez en una comunicación remitida al organismo.

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Por último, en ese contexto, el balance correspondiente al período intermedio cerrado el 28 de febrero de 2025 informó una pérdida de $4.070 millones, frente a una ganancia de $4.493 millones registrada en igual período del año anterior.

GZ / lr