La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prosigue este jueves 18 de junio de 2026 con la ejecución de su calendario mensual ordinario de transferencias. Las entidades bancarias asociadas al sistema previsional abren sus ventanillas y habilitan la red de cajeros automáticos para asegurar el cobro de jubilaciones, pensiones y subsidios familiares condicionados.

Calendario de pagos de ANSES para todos los beneficiarios tras el feriado de junio

Para este período de liquidación, la totalidad de las prestaciones cuenta con un incremento del 2,58% derivado del mecanismo de movilidad mensual que toma como referencia el índice de precios al consumidor. Adicionalmente, el segmento de jubilados y pensionados que percibe haberes mínimos accede de forma simultánea a la liquidación de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y al pago del bono previsional extraordinario de $70.000.

Listado completo de beneficiarios que cobran el jueves 18 de junio

El cronograma oficial de la ANSES establece una segmentación diaria basada estrictamente en la última cifra del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los titulares para ordenar el flujo de los desembolsos. El listado de prestaciones que se acreditan de manera efectiva durante este jueves abarca a los siguientes grupos:

- Jubilados y pensionados (haberes que no superen el mínimo)

Titulares con documentos terminados en 7. Este grupo percibe el haber mínimo de $403.317,99, sumado al bono de $70.000 y al medio aguinaldo proporcional de $201.659, lo que consolida un haber bruto total de $674.976,99.

- Asignación Universal por Hijo (AUH)

Titulares con documentos terminados en 7. El beneficio base actualizado se ubica en $144.986,77, disponiendo en cuenta del monto neto remanente tras la aplicación del descuento legal de reserva del 20%.

El trámite de ANSES para obtener tu constancia de CUIL

- Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Titulares con documentos terminados en 7. Las sumas asignadas se liquidan de forma escalonada según los rangos y topes de ingresos del grupo familiar, partiendo de un valor base por hijo de $72.479,67.

- Asignación por Embarazo (AUE)

Titulares con documentos terminados en 5. Las beneficiarias reciben el haber mensual correspondiente bajo las mismas pautas de retención del sistema de asignaciones universales.

Canales de cobro habilitados y consultas de liquidación

Los montos se transfieren directamente a las Cuentas Sueldo de la Seguridad Social y Cuentas de la Seguridad Social de cada beneficiario. El dinero depositado se encuentra disponible para su utilización a través de operaciones de compra directa con tarjeta de débito o mediante retiros de efectivo en los cajeros automáticos de las redes Link o Banelco.

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El organismo recordó a los beneficiarios que las fechas y los lugares específicos de cobro, así como el desglose de los conceptos liquidados en los recibos de haberes digitales, pueden verificarse en cualquier momento mediante la aplicación Mi ANSES o el portal web institucional del organismo utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social correspondientes.

GZ / lr