La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó de forma oficial los días asignados para el depósito de los fondos líquidos correspondientes al período previsional de junio de 2026. Las oficinas técnicas del organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, distribuyeron las fechas de pago tomando como eje ordenador el último número del Documento Nacional de Identidad de los beneficiarios. Este mecanismo sistemático busca agilizar el flujo de usuarios en las cajas y plataformas electrónicas de las entidades financieras habilitadas en todo el territorio nacional.

ANSES oficializó el aumento de junio: cuánto cobran los jubilados desde el próximo mes

El cronograma estipulado por las autoridades públicas comprende de manera simultánea tanto a los jubilados y pensionados del sistema general como a los titulares de las diferentes asignaciones familiares y prestaciones por desempleo gestionadas por el Estado. Quienes posean documentos nacionales de identidad con finalización en las cifras 6 y 7 deberán registrar con exactitud los plazos previstos para cada línea de asistencia específica, dado que los días de cobro presentan variaciones marcadas según la categoría del beneficio.

La divulgación de estos datos se realizó a través de los canales informativos de la gacetilla de prensa de la entidad, con sede central de comunicación en la Ciudad de Buenos Aires. El pliego oficial enfatiza que las personas comprendidas en estas terminaciones numéricas tienen sus fondos disponibles en fechas que van desde la segunda semana de junio hasta las jornadas de cierre del mes, de acuerdo a la reglamentación legal vigente para la cartera de seguridad social.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Los adultos mayores incorporados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos ingresos mensuales no excedan el piso garantizado percibirán sus haberes en días consecutivos según su número final:

- DNI terminado en 6: 17 de junio

- DNI terminado en 7: 18 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Para los jubilados y pensionados del orden nacional que registren ingresos consolidados por encima de la jubilación mínima, el ente estatal dispuso una jornada única unificada para ambas terminaciones numéricas:

- DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

Administración Nacional de Seguridad Social confirmó el calendario de junio

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los beneficiarios de estos programas de asistencia directa para menores y familias con asignaciones laborales activas dispondrán del dinero depositado en las siguientes fechas:

- DNI terminado en 6: 17 de junio

- DNI terminado en 7: 18 de junio

Asignación por Embarazo

Las mujeres gestantes incorporadas en esta línea de cobertura de salud y protección social complementaria tienen sus días de cobro desglosados de la siguiente forma:

- DNI terminado en 6: 19 de junio

- DNI terminado en 7: 22 de junio

Asignación por Prenatal

Los titulares del beneficio correspondiente a la etapa previa al nacimiento contarán con la acreditación unificada del subsidio económico en una sola jornada previsional:

- DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio

Asignación por Maternidad

El beneficio orientado a la protección del empleo y el cuidado de la madre durante la licencia por maternidad posee un esquema de plazo extendido aplicable a todos los números documentales:

- Todas las terminaciones de documento: 10 de junio al 8 de julio

De cuánto será, como mínimo, el aguinaldo de los que jubilados y pensionados en junio 2026

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Los cobros especiales de suma fija destinados a la cobertura de eventos familiares únicos se procesarán en un intervalo temporal de libre cobro para todo el padrón de beneficiarios:

- Todas las terminaciones de documento: 9 de junio al 8 de julio

Pensiones No Contributivas

Los ciudadanos que reciben pensiones por invalidez, vejez o madres de siete hijos percibirán el haber previsional fijado de manera conjunta para ambos dígitos finales:

- DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares vinculadas al sector de pensiones no contributivas se liquidarán de forma abierta e irrestricta durante todo el período del cronograma mensual:

- Todas las terminaciones de documento: 8 de junio al 8 de julio

Prestación por Desempleo

Los trabajadores desocupados que se encuentren percibiendo el fondo de desempleo del sistema de seguro social contarán con la transferencia del saldo en la siguiente fecha unificada:

- DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio

GZ