Cuáles son los mejores descuentos en supermercados este jueves 30 de abril

Para este jueves 30 de abril de 2026, la agenda de descuentos en las principales cadenas de supermercados presenta opciones clave para quienes deseen aliviar el bolsillo y llenar el changuito, destacándose especialmente las promociones en Coto, Día y ChangoMás en un contexto inflacionario aún desafiante.

Tendencia: verdulerías reconvertidas en supermercados

ICBC: El rey indiscutido del ahorro este jueves

Para quienes poseen las tarjetas de ICBC hoy es el día ideal para realizar las compras semanales. Con cuenta sueldo, la entidad despliega una batería de beneficios en distintas cadenas:

- ChangoMâs: 30% de descuento y un tope de reintegro de $15.000 por semana.

- Coto: 25% de descuento, sin tope de reintegro, lo que lo convierte en una gran opción a la hora de ahorrar dinero en la compra.

Los descuentos con Banco Nación, Macro y Modo para llenar el changuito

Quien no posea una cuenta en Naranja X igualmente podrán disfrutar de algunos descuentos para cuidar el dinero. Tanto Macro como el Banco Nación ofrecen alternativas de ahorro para completar las compras:

Los supermercados del grupo Cencosud (Vea, Jumbo y Disco) ofrecen un 20% de descuento con un tope de $25.000 pagando con MODO a través de la app del Banco Macro. De igual manera, se ofrece un 20% de descuento a través de MODO con un mínimo de compra de $100.000 y un tope de $25.000.

Por el lado de Día, ofrece un 5% de descuento con Banco Nación. Este beneficio tiene un tope de $5.000 por semana.

Cuotas sin interés: La estrategia para ganarle a la inflación

Para aquellas compras de mayor volumen o artículos de primera necesidad que requieran financiación, las cadenas mantienen activos sus planes de pago en cuotas este jueves:

Vea, Jumbo y Disco se mantienen como los referentes en financiación al ofrecer 18 cuotas sin interés mediante Banco Galicia, 12 cuotas en electro con Nación o Santander, y 6 cuotas sin interés para compras generales con Naranja X.

Del mismo modo, el Banco Galicia ofrece 3 cuotas sin interés en Carrefour y ChangoMás

Por otro lado, Coto mantiene sus 3 cuotas sin interés pagando con Mercado Pago, siempre que la compra supere los $50.000.

FN