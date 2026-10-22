¿Qué pasaría si mujeres que ya ocupan espacios de poder en la política, las empresas, la Justicia y la academia decidieran trabajar juntas para impulsar cambios concretos en la Argentina? Esa fue la pregunta que dio origen a VEGA (Voces de Equidad y Género en Acción), una nueva red integrada por más de 30 referentes de diferentes sectores, generaciones y provincias, que se presentó este jueves 22 de octubre en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

Con más de 200 asistentes, la iniciativa tuvo su lanzamiento formal bajo una premisa que busca ampliar el debate sobre la igualdad de género: la participación de las mujeres en las decisiones económicas, productivas y políticas no es solamente una cuestión de representación, sino también una herramienta para el desarrollo del país.

Las mujeres en el mercado laboral, en el país hoy

"Queremos aportar a una discusión amplia sobre cómo construir una Argentina más democrática, más productiva y más innovadora. Esta no es una agenda de mujeres para mujeres. Es una agenda de país", afirmó Carolina Castro, presidenta de Industrias Guidi, durante la presentación.

La empresaria sostuvo que el objetivo es convocar a quienes consideran que "la diversidad y la equidad no son sólo valores, pueden ser también una estrategia de desarrollo".

La red reúne a dirigentes de distintos espacios políticos, empresarias, académicas y referentes de organizaciones sociales. Entre sus integrantes figuran la exdiputada Silvia Lospennato, la diputada Victoria Tolosa Paz, la presidenta del Partido Socialista, Mónica Fein, la empresaria Andrea Grobocopatel y la presidenta de SENASA, María Beatriz "Pilu" Giraudo, entre otras.

La propuesta no se limita a generar un espacio de intercambio. VEGA pretende desarrollar programas piloto que puedan replicarse a mayor escala, producir evidencia y contribuir al diseño de políticas públicas. Para avanzar en esa dirección, cuenta con el acompañamiento de más de 30 aliados, entre empresas y organizaciones.

De Vaca Muerta a la inteligencia artificial: los proyectos que impulsa VEGA

Uno de los aspectos centrales del lanzamiento fue la presentación de una primera agenda de trabajo organizada en tres grandes iniciativas: VEGA Democrática, VEGA Productiva y VEGA Lab.

En el terreno económico y productivo, la red busca promover una mayor incorporación de mujeres a sectores estratégicos, especialmente aquellos que históricamente tuvieron una participación masculina predominante.

Uno de los proyectos apunta a incrementar la presencia femenina en la cadena de valor de Vaca Muerta, uno de los principales motores de inversión y generación de divisas de la Argentina. También se prevén acciones para ampliar la participación de mujeres en directorios y espacios de gobierno corporativo.

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La agenda incluye, además, iniciativas relacionadas con la economía del cuidado, el acceso al empleo formal y la incorporación femenina a actividades vinculadas con el conocimiento y las nuevas tecnologías.

En materia tecnológica, VEGA propone trabajar sobre el impacto de la inteligencia artificial, los sesgos algorítmicos y la violencia digital, así como analizar el uso de estas herramientas en campañas electorales.

Durante la presentación participaron también Sergio Kaufman, empresario e inversor; Mariana Camino, CEO de ABECEB; Andrés López, director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política UBA-CONICET; y Megan Ballesty, directora de Sur Futuro, quienes abordaron los desafíos del desarrollo productivo y la transformación tecnológica.

El cuidado también es una cuestión de productividad

Uno de los ejes que la organización busca instalar en la agenda económica es el vínculo entre las tareas de cuidado y el mercado laboral. La discusión apunta a visibilizar cómo la organización del cuidado de niños, adultos mayores y personas dependientes condiciona las posibilidades de empleo y desarrollo profesional, especialmente de las mujeres.

"El cuidado es la infraestructura del futuro", sostuvo Anabel Perrone, CEO de Because Energy Matters y especialista en el sector energético.

La empresaria planteó que la problemática tiene dos caras: por un lado, las mujeres que asumen mayoritariamente las responsabilidades de cuidado y, por otro, las empresas que pueden perder trabajadoras o ver limitada su disponibilidad laboral cuando no existen soluciones que permitan compatibilizar ambas responsabilidades.

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En esa línea, VEGA ya reunió a 12 empresas del Parque Industrial de Almirante Brown para avanzar en una agenda común que incorpore los cuidados como parte de la infraestructura productiva.

El planteo supone abordar estas tareas no solamente desde una perspectiva social, sino también desde su impacto económico sobre el empleo, la productividad y las posibilidades de crecimiento de las empresas.

Justicia y participación política: más mujeres en los lugares donde se decide

La agenda también incluye el seguimiento de vacantes y designaciones relevantes en el Poder Judicial, con el objetivo de promover mecanismos de selección transparentes y ampliar las oportunidades de acceso.

Andrea Gualde, directora de Asuntos Jurídicos e Institucionales de Farmacity, sostuvo que la transparencia en la selección de integrantes del Poder Judicial es una "condición para la igualdad de oportunidades y para la independencia".

En ese sentido, reclamó "criterios públicos y verificables, antecedentes a la vista y designaciones fundamentadas: así el acceso depende de la idoneidad, y el mérito se vuelve demostrable".

La iniciativa parte de un diagnóstico compartido por sus integrantes: si bien las mujeres ampliaron su participación en diferentes ámbitos durante las últimas décadas, todavía encuentran obstáculos para acceder y mantenerse en espacios donde se toman decisiones económicas, políticas y tecnológicas.

Por eso, la propuesta busca llevar la discusión más allá de los porcentajes de representación. El objetivo es analizar no solamente cuántas mujeres llegan a posiciones de liderazgo, sino también qué posibilidades tienen de permanecer, ejercer poder e influir efectivamente en las decisiones.

Con una agenda que combina desarrollo productivo, empleo, Justicia, energía y nuevas tecnologías, VEGA buscará construir acuerdos entre mujeres que provienen de ámbitos políticos y profesionales diferentes, pero comparten la intención de impulsar transformaciones.

La presentación en el MALBA cerró con una convocatoria a ampliar la participación y una definición que sintetiza el propósito de la organización: pasar del poder individual a la acción colectiva.

Una a una, las 31 mujeres que integran VEGA

La red Voces de Equidad y Género en Acción está conformada por las siguientes referentes:

Brenda Austin: legisladora de la provincia de Córdoba.

Lorena Basso: presidenta de Semillas Basso.

Paola Bergallo: profesora investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella y CONICET.

María Victoria Busso: legisladora de la provincia de Córdoba.

Pamela Calletti: auditora general de la Nación.

Mariana Caminotti: profesora investigadora de UNSAM y CONICET.

Carolina Castro: presidenta de Industrias Guidi.

Julieta Corroza: senadora nacional por Neuquén.

Leticia Esteves: ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén.

Mónica Fein: presidenta del Partido Socialista.

Patricia Furlong: presidenta y CEO de Global Processing.

Natalia Gherardi: directora ejecutiva de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género).

María Beatriz "Pilu" Giraudo: presidenta honoraria de Aapresid y presidenta de SENASA.

Andrea Grobocopatel: fundadora y presidenta de Fundación FLOR.

Andrea Gualde: directora de Asuntos Jurídicos e Institucionales de Farmacity.

Marlise Ilhesca: directora ejecutiva de Fundación Foro del Sur.

Greymar Jiménez: directora de Sector Público de Epidata.

Lula Levy: consejera superior de la Universidad de Buenos Aires.

Cristina Lorenzo: exvicepresidenta de Customer Success para América Latina de Oracle.

Silvia Lospennato: legisladora de la Ciudad de Buenos Aires.

Fabiana Menna: presidenta de la Red de Mujeres Rurales y Fundación Gran Chaco.

María Victoria Murillo: directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS) de la Universidad de Columbia.

Anabel Perrone: CEO de Because Energy Matters.

Gabriela Pittis: directora de Oncología y Especialidades para Latinoamérica de Adium.

Julia Pomares: cofundadora de GIDE Latinoamérica.

Marysol Rodríguez: directora de Sinteplast.

Natalia Sarapura: exdiputada nacional por Jujuy.

Silvia Taurozzi: ex CEO para Latinoamérica y CCO Global de Louis Dreyfus Company.

Victoria Tolosa Paz: diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

Alejandra Torres: diputada nacional por Córdoba.

Paula Rodríguez Patrinós: directora ejecutiva de VEGA.

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