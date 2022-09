Pymes y emprendedores: cómo acceder a educación financiera gratuita

El Banco Mundial considera que la inclusión financiera es un elemento esencial que facilita la reducción de la pobreza extrema y ayuda a promover la prosperidad compartida. El Grupo de las Veinte economías más grandes del mundo (G20) se comprometió a promover la inserción en todo el planeta, sin embargo, la tarea avanza muy lentamente.

Lo mismo sucede con la educación financiera que, facilita que las personas adquieran los conocimientos, desarrollen habilidades y actitudes necesarias para conocer, comprar y elegir los productos y servicios financieros que se adapten a sus necesidades y posibilidades.

En ese contexto, la tecnología e internet cambiaron cómo las personas interactúan con sus finanzas donde las fintech y los servicios de banca digital son los que lideran la transformación, pero, ¿es suficiente?

Día internacional de las pymes: qué significan para la economía nacional y cuánto trabajo generan

“Hoy las personas pueden estar bancarizadas solo al ser titulares de una cuenta bancaria. La pandemia acrecentó esto, pero si solamente la usan para ir con la tarjeta de débito y retirar el dinero no se está incluido financieramente porque no se está haciendo uso de las oportunidades financieras que hay. Es como si te invitan a un partido y no te pasan la pelota”, señaló Juan Lanzarotti, socio fundador de Tirr.

Tirr es una plataforma que ofrece a PyMEs y emprendedores la posibilidad de involucrarse en el mercado financiero mediante el uso de herramientas y educación. El novedoso proyecto brinda informes comerciales con scoring y de consultas ilimitadas, de forma 100% gratuita.

“Eso también sucede con las pymes que, hoy por hoy no están accediendo a productos financieros. Nosotros lo que hacemos es proveerles herramientas y educación, ya que consideramos que hay que mezclar la teoría con la práctica por eso nuestra plataforma es totalmente gratuita para que puedan disponer de nuestro caballito de batalla”, agregó Lanzarotti.

Pero entonces, ¿qué es el scoring y por qué es tan importante?

“El informe comercial es la carta de presentación de personas y empresas ante instituciones financieras, y a su vez una herramienta fundamental para conocer a tus clientes y proveedores. Tomamos datos de AFIP y Banco Central y los disponemos de forma clara para que todos puedan entenderlo e interpretarlo”, explicó Lanzarotti en diálogo con PERFIL.

“También contamos con simuladores de fondos comunes de inversión, conectados en tiempo real a la CAFCI (Cámara de fondos comunes de inversión). Y simuladores de financiamiento como Descuento de cheques, pagarés y facturas, herramientas claves en este difícil contexto para acceder a tasas de financiamiento por debajo de la inflación”, agregó.

El historial crediticio de una persona o de una empresa es el registro completo de todos sus préstamos y pagos efectuados. Incluye información sobre tarjetas de crédito, facturas de servicios públicos e incluso hipotecas.

“Si para salir a buscar un trabajo vos te preocupas por hacer un curriculum que esté a la altura, para pedir un crédito, o un préstamo en el mercado financiero necesitas preocuparte por construir tu informe comercial”, ejemplificó Lanzarotti.

Una herramienta con sentido federal

Tirr es un proyecto de dos amigos que se conocen desde chicos. Marcos Impala y Juan Lazarotti decidieron crear la herramienta a raíz de la crisis que generó la pandemia y pensando siempre en las pymes.

“Pensamos: ¿cómo puede saber una pyme o un emprendedor con quién está haciendo negocios? Hicimos los estudios correspondientes y vimos que muy pocos hacen el ejercicio de conocer el riesgo de a quién le están vendiendo. Muy pocos analizan a su proveedor que forma parte esencial del engranaje de nuestras pymes, ya que sus decisiones pueden afectar las nuestras”, agregó Lanzarotti.

Empresas Pymes: cuál es su aporte al PBI y cuántos puestos de trabajo generan

En síntesis, la plataforma expone la capacidad de repago de un proveedor o cliente teniendo en cuenta su historial crediticio. Asimismo, las personas físicas pueden consultar la base de datos Tirr de manera gratuita y cuántas veces quieran ingresando a través de la página web de la plataforma o haciendo clic en este enlace.

“La plataforma ha recibido una gran acogida por parte de los emprendedores y pymes. La herramienta nació en 2020, pero vio La Luz a mitad de 2021. Hoy contamos con 26 mil usuarios y seguimos creciendo entre 700 y 1.000 usuarios por día”, señaló Lanzarotti.

“Un dato de Google Analytics que nos enorgullece es que la herramienta se usa en todo el territorio argentino”, agregó.

Fundamental: la educación financiera

Gran parte de las decisiones que se toman en el día a día tienen un impacto directo o indirecto en nuestro bolsillo. Por eso la educación financiera puede ayudar a prevenir riesgos que pongan en peligro la estabilidad económica y por ende el futuro.

En un país que vive bajo vaivenes económicos permanentes, resulta importantísimo educarse financieramente para contar con herramientas que permitan tener una mayor previsibilidad y entendimiento del mercado financiero. Y qué mejor que hacerlo de manera gratuita.

Qué es la nube y cómo potencia el crecimiento de las pymes

“En la plataforma nosotros ofrecemos cursos asociados en un lenguaje amigable. Tratamos de acercar a la gente a la educación financiera con un mensaje sencillo, sin tecnicismos, justamente porque es algo que se relaciona con que las finanzas son para especialistas y nosotros queremos derribar ese mito”, explicó Lanzarotti a PERFIL.

“De hecho, el curso más consultado está relacionado con el informe comercial y se llama “Cómo te ven te tratan”. Los cursos surgen de las necesidades que los emprendedores y PyMEs nos comparten por redes y mail”, acotó.

Tirr brinda la oportunidad de realizar cursos para entender cómo funcionan las principales herramientas de inversión, como los fondos comunes o las criptomonedas.

¿Cuáles son sus principales desafíos hoy?

Las PyMEs en Argentina y América Latina representan un 97% de las empresas registradas, generan el 70% del empleo y aportan el 40% del PBI. Sin embargo, dos de cada tres empresas no participan del mercado financiero.

Según Lanzarotti, el objetivo de la plataforma es reducir esta brecha y derribar el mito de que las finanzas son solo para expertos. Los principales desafíos a los que se enfrenta la herramienta nacida en plena pandemia son: