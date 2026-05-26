La actividad económica habría caído en abril, de acuerdo con proyecciones privadas. En marzo, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC registró un incremento récord de 3,5% mensual , cortando una racha de dos caídas mensuales consecutivas. En la comparación interanual, marcó una suba de 5,5%.

Para abril, el Indicador General de Actividad de la consultora Orlando J. Ferreres proyecta una caída de 0,7% mensual desestacionalizada, así como una variación de 0,0% con respecto al mismo mes del año pasado. El primer cuatrimestre habría terminado con un descenso de 0,3% en comparación con los primeros cuatro meses de 2025.

Para la consultora, la caída mensual “sugiere que la actividad sigue mostrando una evolución oscilante, bajando luego de la fuerte suba de marzo, que fue revisada al alza. Entre los sectores más dinámicos seguimos encontrando a Minas y canteras, a Agricultura y ganadería y a Intermediación financiera, sumando en el cuarto mes un buen resultado para Electricidad, gas y agua”.

El FMI cuestionó el índice de inflación argentino y pidió una nueva ley para el INDEC

Según el reporte, los sectores Industria manufacturera y el Comercio se mantienen como los sectores más rezagados, tanto en abril como en el acumulado de los primeros cuatro meses.

“Si bien no esperamos que esta dinámica de marcha a dos velocidades cambie en el corto plazo, deberíamos ver una paulatina mejora de los sectores más golpeados. Las condiciones macro han mejorado, y si la inflación retoma el proceso de desaceleración podríamos ver una mejora en ingresos de las familias y en la confianza de los consumidores, lo que, ayudado por el arrastre de los sectores dinámicos, debería permitir un cambio de tendencia en el comercio y la industria”, señala el reporte.

Efecto agro

Por su parte, la consultora Equilibra prevé una caída mensual desestacionalizada de 1,5% en su anticipo del EMAE en abril y de 1,0% en la comparación interanual. “Cabe destacar que la actividad mantiene una dinámica de ‘serrucho’ desde febrero de 2025 (9 de 15 meses con mermas mensuales)”.

“Según nuestras estimaciones, en abril 2026 el EMAE sin agro creció 0,5% interanual, sumando 0,4 puntos porcentuales a la variación del nivel de actividad. La serie desestacionalizada cayó 0,3%, tras subir 2,8% en marzo de 2026”.

Para Equilibra, el determinante de la caída mensual tiene que ver con la actividad agropecuaria, ya que proyecta mermas de 13% mensual y de 11% en el EMAE agro de abril, debido al retraso de la cosecha de soja en las últimas semanas del mes y que se cosechó más maíz en marzo (a diferencia del año anterior). A ello debe sumarse una caída de 12% en la faena de carne bovina.

La consultora LCG señala que más allá del rebote de marzo, "no esperamos un crecimiento elevado para este año. Mantenemos nuestra proyección de una expansión de la actividad por debajo del 3% anual promedio, traccionado por unos pocos sectores (petróleo, minería, agro e intermediación financiera)".

"Para el resto no hay drivers claros que impulsen el crecimiento. La demanda interna no logra consolidar una recuperación, afectada por el bajo poder adquisitivo y la retracción del crédito. A su vez, parte del consumo se desplaza hacia bienes importados, en un entorno de mayor competencia asociada a la apertura comercial y a un tipo de cambio real relativamente apreciado", agrega la consultora.

LM / EM