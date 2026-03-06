El Banco Central compró US$ 40 millones y las reservas volvieron a superar los US$ 46.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a adquirir dólares en el mercado cambiario. En oportunidad, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 40 millones.

En el balance, las reservas internacionales brutas crecieron ligeramente y llegaron a los US$ 46.004 millones, con un aumento de US$ 179 millones respecto a la última jornada.

Números positivos en la construcción: creció 1,2% interanual en enero, según el INDEC

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 43 ruedas y suma compras por US$ 3.003 millones desde que comenzó el año. En marzo la autoridad monetaria lleva comprados US$ 291 millones.

En el mes de marzo las reservas crecen US$ 444 millones mientras que en el acumulado del año, las reservas suben US$ 4.839 millones. El economista Federico Machado informó en su cuenta de X que "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en US$ -1.453 millones".

Desde el Central explicaron que el aumento diario en el nivel de reservas estuvo influenciado, entre otros factores, por el alza de la cotización del oro: la onza se ubicó por encima de los US$ 5.100.

A comienzos de semana, el Banco Central afrontó un pago de deuda por US$ 1.004 millones correspondiente a los Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal), un instrumento emitido por la entidad para empresas con obligaciones comerciales en el exterior. El bono permitió a las compañías saldar compromisos con proveedores internacionales utilizando un título en moneda extranjera, aunque bajo normativa argentina.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

El BCRA determinó la Tasa Pasiva para juicios laborales y habilitó una calculadora de intereses

A cuanto cerró el dólar

Este viernes 6 de marzo, el dólar oficial cerró a $1.385 para la compra y a $1.436 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $1.416. El dólar Blue cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta.

FN