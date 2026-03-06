Números positivos en la construcción: creció 1,2% interanual en enero, según el INDEC

La construcción creció 1,2% en enero en la comparación interanual y se mantuvo sin cambios respecto a diciembre. El índice serie tendencia-ciclo registró una variación positiva de 0,8% respecto al mes anterior.

Los datos surgen del indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y dan cuenta de una leve recuperación en el sector.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en enero de 2026 muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas de 60,5% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 16,9% en hormigón elaborado; 15,8% en artículos sanitarios de cerámica; 11,7% en placas de yeso; y 10,5% en pinturas para construcción.

Mientras tanto, se observan bajas de 15,0% en cales; 14,9% en ladrillos huecos; 13,3% en mosaicos graníticos y calcáreos; 10,0% en hierro redondo y aceros para la construcción; 9,6% en pisos y revestimientos cerámicos; 9,3% en yeso; 5,3% en cemento portland; y 4,1% en asfalto.

En relación con los puestos de trabajo registrados del sector, en diciembre 2025 se registró una suba de 3,3% con respecto al mismo mes del año anterior. Esto implica un incremento de 12.053 empleos en blanco en un año

En el acumulado enero-diciembre de 2025, este indicador presentó una baja de 0,3% con respecto al mismo período del año anterior.

La venta de insumos volvió a caer en febrero

La venta de materiales para la construcción cayó 2,7% interanual en febrero y, de esta forma, el primer bimestre cerró con una contracción del 1,9% en comparación con el mismo período de 2025. A pesar del retroceso interanual, el índice mostró una suba del 15,91% mensual desestacionalizada frente a enero.

Esta variación mensual permitió recuperar el ritmo tras el freno de la actividad registrado en el inicio del año, aunque el sector se mantiene por debajo de los niveles alcanzados un año atrás. La información proviene del Índice Construya (IC), elaborado por el Grupo Construya, que agrupa a empresas líderes del sector.

El reporte técnico detalla que la recuperación mensual obedeció a que los despachos para obras residenciales "retomaron su ritmo previo al impasse que mostraron en el primer mes del año, período que suele estar afectado por paradas técnicas de plantas y vacaciones del personal".

No obstante, la entidad proyecta que el proceso de normalización de la economía "podrá tener un impacto positivo en la demanda de materiales en los próximos meses".

