El costo social y ambiental del acuerdo con el FMI pone en duda la sostenibilidad de la deuda

Un informe elaborado por cinco organizaciones de la sociedad civil cuestionó la sostenibilidad del programa económico acordado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y advirtió que la estrategia oficial combina una fuerte dependencia del financiamiento externo con recortes en políticas públicas, deterioro de los ingresos de los hogares y mayores riesgos ambientales.

El documento, titulado “Sostenibilidad de la deuda y el rol del FMI: lo que no se dice de la crisis argentina”, fue presentado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), Recourse, el Equipo Transiciones y Center for Economic and Social Rights, en el marco del debate del Presupuesto 2027 en el Congreso y antes de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial.

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Las organizaciones advierten que las medidas adoptadas por el Gobierno presentan inconsistencias entre los objetivos de estabilización macroeconómica y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y cambio climático. En particular, señalan contradicciones con el Acuerdo de París y sostienen que el programa no resuelve las vulnerabilidades estructurales de la economía argentina.

“El FMI debería revisar su apoyo al programa actual en la Argentina, pues incluso considerando que ha tenido algunos logros en materia de estabilización, presenta un muy elevado costo en materia de derechos humanos para la población, y aun así no logra recomponer el acceso al mercado de capitales para el país que sigue dependiendo de préstamos de orden político”, afirmó Francisco Cantamutto, economista y miembro del ETFE.

Sin los préstamos del FMI no habría acumulación neta de reservas

Uno de los principales cuestionamientos del informe está relacionado con la acumulación de reservas internacionales, uno de los objetivos centrales del programa económico. Según las organizaciones, la mejora de algunos indicadores externos no alcanza para garantizar una posición sólida, debido a la salida de divisas y la dependencia de los desembolsos del organismo multilateral.

Entre enero y julio de 2026, la balanza comercial de bienes acumuló un superávit de US$20.073 millones. Sin embargo, el informe sostiene que los dólares generados por el comercio exterior son absorbidos por otros conceptos, entre ellos los pagos de intereses de la deuda, el turismo, las remesas de utilidades y la formación de activos externos.

Sobre este último punto, el documento advierte que la formación de activos externos se triplicó desde abril de 2025 y ya supera el equivalente a los desembolsos realizados por el FMI.

El equilibrio fiscal se sostiene con recortes y más pagos de deuda

El documento también pone en duda la composición del equilibrio fiscal que el Gobierno presenta como uno de los principales resultados de su programa económico. Según el análisis, la mejora de las cuentas públicas no responde a un crecimiento sólido de la recaudación, sino principalmente a una combinación de menores ingresos tributarios y recortes del gasto público.

Los ingresos fiscales se redujeron un 2,5% en términos reales durante 2026, impulsados, entre otros factores, por la reducción de los derechos de exportación y de los impuestos a las importaciones.

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Al mismo tiempo, las organizaciones sostienen que el superávit se apoya en el desfinanciamiento de políticas sociales, jubilaciones, salud, ambiente y obra pública. En contrapartida, los servicios destinados al pago de la deuda ganaron peso en las cuentas públicas: pasaron de representar el 9,1% al 12,3% del presupuesto ejecutado, según el informe.

Más precariedad laboral y endeudamiento de los hogares

El informe también advierte sobre el deterioro de los ingresos y las condiciones económicas de las familias. Según los indicadores citados en el documento, la tasa de desempleo alcanzó el 7,9%, el salario mínimo perdió un 40,8% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023 y la pobreza llegó al 32,3%.

A este escenario se suma el crecimiento del endeudamiento de los hogares. La mora de las familias en el sistema bancario se duplicó en diez meses, mientras que el incumplimiento supera el 25% entre los proveedores no bancarios, con tasas de interés que llegan hasta el 144% anual.

Las organizaciones piden revisar el programa con el FMI

Por último, el informe cuestiona la evaluación del Fondo sobre la sostenibilidad de la deuda argentina. Según el documento, el organismo considera que la deuda es sostenible, aunque con una probabilidad baja, un diagnóstico que las organizaciones califican como frágil.

El trabajo señala que esta evaluación guarda similitudes con las realizadas por el FMI en los programas de 2018 y 2022, que posteriormente derivaron en nuevas crisis de sostenibilidad.

Ante este escenario, las cinco organizaciones instaron al organismo internacional a revisar el programa acordado con el Gobierno argentino y evitar una profundización del ajuste. También reclamaron que las evaluaciones de sostenibilidad incorporen, además de las variables fiscales y financieras, las dimensiones sociales, ambientales e institucionales.

FN