El Gobierno volvió a registrar superávit financiero en agosto

El Sector Público Nacional registró un superávit primario de $1.990.322 millones y un superávit financiero de $635.529 millones en agosto. Este nuevo resultado financiero superavitario se da tras un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $1.354.793 millones.

La balanza comercial marcó un superávit de US$ 2.187 millones en agosto y encadenó 33 meses en positivo

Con estos números, se acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,1% del Producto Bruto Interno y un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB.

Al respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló en su cuenta de X que “el orden fiscal se alcanzó mediante la reducción del gasto público, habiendo llevado adelante en simultáneo una reducción de impuestos acumulada equivalente a alrededor de 3% del PIB. Tal como prevé el Proyecto de Presupuesto 2027, el SPN alcanzará el año que viene un superávit financiero cumpliendo con todas sus obligaciones por cuarto ejercicio consecutivo, algo inédito en la historia del país”.

En su cuenta de X, el presidente Javier Milei, señaló ante el anuncio de Caputo: "TMAP! El superávit fiscal: política de Estado. VLLC!"

Por su parte, el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, expresó: "Parece fácil, pero todos los días hay que trabajar para esto. No perdamos nunca esta disciplina con el gasto que es la única llave para bajar impuestos. VLLC!"

Los números de agosto

Según datos del Ministerio de Economía, los ingresos totales del Sector Público Nacional en el mes alcanzaron los $15.027.157 millones, que representó un incremento de 32,2% interanual (i.a.). En cuanto a los recursos tributarios, mostraron un crecimiento de 35,1% i.a.

- Gastos primarios del Sector Público Nacional: $13.036.836 millones (+32,9% i.a.). En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $8.401.245 millones (+33,7% i.a.), los subsidios económicos sumaron $1.270.715 millones (+36,7% i.a.) en el contexto de mayores costos de generación energética producto de la crisis en Medio Oriente.

- Transferencias corrientes: $3.659.840 millones (+41,3% i.a.). En particular las correspondientes a universidades registraron un incremento de 46,4% i.a. en cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso Nacional en 2025.

- Subsidios económicos: se incrementaron en $1.270.715 millones​ (+36,7% i.a.), en el contexto de mayores costos de generación energética producto de la crisis en Medio Oriente.

- Gasto de Capital: Se ubicó en $403.965 millones (+90,3% i.a.), donde se destacan las obras viales y las correspondientes a CONEA, así como la reactivación de las tareas en el complejo hidroeléctrico La Barrancosa- Condor Cliff.

Análisis en números reales

Según Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en términos reales los ingresos totales tuvieron una variación real interanual negativa de 1%.

Según el economista, "esto obedece a que los ingresos tributarios tuvieron un aumento en términos reales del 1,2% y los no tributarios bajaron un 20,5% real interanual. El gasto primario, por su parte, registró una caída real interanual del 0,5%. Como resultado, el superávit primario de agosto 2025 de $2.079.057 millones en $ constantes de agosto 2026, se transformó en un superávit primario de $1.990.322 millones (baja real del 4,3%).".

"El gasto en intereses (excluyendo el pago de intereses capitalizados registrados por debajo de la línea) bajó 13,0% en términos reales interanuales. En efecto, el superávit financiero de $521.213 millones de agosto de 2025 a valor actual se transformó en un superávit de $635.529 millones en agosto de 2026, determinando una suba real interanual del 21,9%", agregó el presidente del IARAF.

Argañaraz añadió que en los primeros ocho meses de 2026, se registraron descensos porcentuales reales interanuales del 15,9% del superávit primario y caída real del 45,4% del superávit financiero. "Sin los ingresos por privatizaciones, el superávit primario hubiese caído un 23,6% real y el financiero hubiese bajado un 70,9% real".

FN/AF