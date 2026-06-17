El Gobierno anunció que volvió a alcanzar superávit financiero en mayo

El Sector Público Nacional registró un superávit primario de $1.924.367 millones y un superávit financiero de $478.613 millones en mayo. Este nuevo resultado financiero superavitario se da tras un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $1.445.754 millones.

Con estos números, se acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,7% del Producto Bruto Interno y un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB.

Al respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló en su cuenta de X que “este resultado vuelve a reafirmar el compromiso con el ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico. El orden en las cuentas públicas contribuye a la estabilidad económica y permite continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos”.

"Mientras el total del gasto primario se redujo 2,2% interanual en términos reales, las erogaciones en concepto de Asignación Universal por Hijo y jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 8,6% y 1,2%, respectivamente", añadió el titular de Hacienda.

En su cuenta de X, el presidente Javier Milei, señaló ante el anuncio de Caputo: "Muchos lo declaman, sólo nosotros lo hemos logrado. Hechos no palabras. VLLC!"

Los números de mayo

Según datos del Ministerio de Economía, los ingresos totales del Sector Público Nacional en el mes alcanzaron los $14.531.657 millones, que representó un incremento de 27,8% interanual (i.a.).

En cuanto a los recursos tributarios, mostraron un crecimiento de 30% i.a. “explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a Ganancias (72,5% i.a.). En tanto, los Derechos de exportación cayeron 17,4% i.a”.

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