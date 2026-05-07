El Gobierno aumentó 38% la Prestación Alimentar: cuánto se cobra desde mayo y quiénes acceden

El Gobierno nacional oficializó un aumento del 38% en los montos de la Prestación Alimentar, el beneficio anteriormente conocido como Tarjeta Alimentar, destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria de los hogares más vulnerables.

La actualización fue dispuesta por el Ministerio de Capital Humano mediante la Resolución 161/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por la ministra Sandra Pettovello. La medida entra en vigencia a partir de mayo de 2026.

A contramano del relato: el Gobierno aumentó AUH y Alimentar

Según el texto oficial, el incremento busca fortalecer la recomposición del poder de compra de los sectores de menores ingresos. Hasta abril, los montos de la prestación iban de $52.250 a $108.062, de acuerdo con la composición familiar.

Cuáles son a partir de mayo los nuevos valores para la tarjeta alimentar

Con la nueva escala, los valores mensuales quedan de la siguiente manera:

Con la nueva escala, la Categoría 1 pasa a cobrar $72.250 mensuales y alcanza a padres o madres con un hijo de 0 a 17 años inclusive, embarazadas desde el tercer mes de gestación o titulares con un hijo con discapacidad, sin límite de edad. La Categoría 2 queda en $113.299 mensuales para familias con dos hijos que cumplan los criterios de edad o discapacidad, o para embarazadas desde el tercer mes con un hijo a cargo. En tanto, la Categoría 3 asciende a $149.425 mensuales y corresponde a familias con tres hijos o más, o embarazadas desde el tercer mes con al menos dos hijos a cargo.

La resolución precisa que la Prestación Alimentar se paga con periodicidad mensual y funciona como una prestación dineraria no remunerativa, canalizada como complemento al ingreso familiar para la compra de alimentos.

Quiénes pueden cobrar la Prestación Alimentar

El beneficio está dirigido a hogares en situación de vulnerabilidad social e inseguridad alimentaria. La norma establece como destinatarios prioritarios a familias con niños, niñas y adolescentes de hasta 17 años inclusive, mujeres embarazadas desde el tercer mes, madres y padres de hijos con discapacidad sin límite de edad, y madres con siete hijos o más.

Cronograma de pagos de mayo de ANSES: quiénes son los primeros grupos que cobran

Para acceder, los titulares deben percibir, según corresponda, alguno de estos beneficios a través de la ANSES: Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo, Asignación por Hijo con Discapacidad, Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos o más o Asignación Familiar para trabajadores comprendidos en el Decreto 514/21.

Este último punto amplía el universo detallado habitualmente en las comunicaciones del programa, ya que incluye a trabajadores temporarios o de actividades alcanzadas por el régimen previsto en el Decreto 514/21, siempre que cumplan las condiciones establecidas para acceder a la prestación.

El argumento oficial

En los considerandos de la resolución, Capital Humano sostuvo que la Prestación Alimentar, integrada con la AUH, fue “un pilar relevante” de la política pública en la mejora de los indicadores sociales. La norma cita datos del INDEC según los cuales la pobreza bajó del 38,1% en el segundo semestre de 2024 al 31,6% en el primer semestre de 2025 y al 28,2% en el segundo semestre de 2025.

También señaló que la indigencia descendió del 8,2% en el segundo semestre de 2024 al 6,9% en el primer semestre de 2025 y al 6,3% en el segundo semestre del año pasado. Sobre esa base, el Gobierno argumentó que resulta necesario “fortalecer las acciones” que permitieron recomponer el poder de compra de los sectores vulnerables.

La actualización de la Prestación Alimentar llega en un contexto en el que el precio de los alimentos sigue siendo una variable sensible para los hogares de menores ingresos. Al tratarse de un beneficio que se acredita de manera automática a quienes cumplen los requisitos, no requiere una inscripción adicional para los titulares alcanzados.

El gasto que demande la medida será imputado a las partidas presupuestarias previstas en la Ley de Presupuesto 2026, según establece la resolución oficial.

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