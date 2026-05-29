El Gobierno desestima un impacto en las reservas por el Mundial ante la dificultad de los argentinos de viajar

Un viaje para ver a la Selección Argentina en los primeros tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 tiene un costo aproximado de USD 7.850 por persona, con gastos promedio, según calculó la consultora Focus Market. Es un monto elevado para la que se considera la copa más cara de la historia, en un momento del país con tipo de cambio barato y salarios altos en dólares, pero con menos poder adquisitivo que en ediciones pasadas y turismo internacional en caída. Por ese motivo es que, si bien el evento más importante del fútbol pone presión sobre las reservas del Banco Central cada cuatro años, esta vez no preocupa al Gobierno, aunque el “efecto Messi” puede dar una sorpresa.

En los despachos oficiales estiman que unos 30.000 argentinos viajarán a Estados Unidos, México y Canadá a alentar a la Selección. Poco menos que los 35.000 que estuvieron presentes en Qatar 2022, aunque para el 18 de diciembre, el día que Argentina salió campeón, hubo un sprint final de hinchas que quisieron vivir la final en vivo, y a cualquier precio. “En enero fueron unos 590.000 turistas emisivos, es más lo anecdótico que lo estadístico”, planteó un funcionario, en diálogo con Perfil, en una comparativa con uno de los meses de temporada alta por las vacaciones de verano.

En el último Mundial, los gastos por viajes y tarjetas en el exterior crecieron 40% en comparación con el 2021 y el 2023, según cálculos de la consultora Eco Go. Según el análisis de Anastasia Daicich, directora de Qualy, en un escenario en el que podrían llegar a viajar hasta 30% más de argentinos, con un gasto promedio por pasajero que se ubicaría en torno a los USD 10.000, la salida total de divisas por la fiebre mundialista rondaría los USD 455 millones, una cifra que "no mueve la aguja" del Central. Hoy un paquete básico sin pasaje aéreo para ver un solo partido —incluyendo tres noches de alojamiento, traslados e impuestos— arranca en los USD 3.200, mientras que la opción para presenciar dos encuentros con siete noches de hotel trepa a los USD 6.500.

Dólar barato, salarios en baja

Pero, el equipo económico desestima que haya un aluvión de turistas haciendo gastos que repercutan en las reservas de la autoridad monetaria entre junio y julio, por varios motivos. Primero, porque entiende que las reservas de vuelos y hoteles se hicieron en los meses previos y por ende, ya tuvieron su impacto. Segundo, porque el nivel de dólares en las arcas del BCRA es mejor que en diciembre de 2022 (USD 44.000 millones y USD 47.000 millones y lo mismo en el cálculo neto, unos USD 2.400 millones vs USD 3.600 millones aproximados). Y tercero: las entradas tienen precios “ridículos” y Estados Unidos está “caro”.

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El escenario del dólar es muy distinto al del argentino que viajó a Doha. El tipo de cambio promedio, a precios de hoy, está a la mitad de lo que estaba un mundial atrás: $1458 versus $2.838, al Contado Con Liquidación (CCL), cepo mediante, de acuerdo a cálculos del economista y jefe de estrategia de GMA Capital, Nery Persichini. El problema es que los salarios, en comparación, altos en dólares según el valor del RIPTE- USD 1.1190 versus USD 644- perdieron poder adquisitivo en pesos, con una inflación que acumuló 952,28% hasta abril de este año, con un deterioro marcado en los primeros meses del 2026 para el sector formal, con aumentos por debajo del nivel de precios de forma sistemática. Si además se tiene en cuenta la inflación en Estados Unidos, principal sede, si el evento se hubiese realizado cuatro años atrás en esa locación, el hincha se hubiera encontrado con precios un 11,4% más baratos en dólares.

El efecto paradójico entre la cotización barata en términos históricos y el poder de compra en baja se nota en las cifras de turismo. Mientras que el 2025 marcó récord de argentinos viajando al exterior con un aumento del 43,1%, el primer cuatrimestre del año en curso tuvo 5,2 millones de turistas emisivos contra 11 que lo hicieron en igual período interanual.

Sobre este punto, la experta Laura Vernelli advirtió sobre una particularidad que impacta directo en la salida de divisas del Central. “Cae mucho el turismo emisivo terrestre, de los que iban en auto a Brasil o Chile, lo que te tira el total para abajo. También caen mucho los excursionistas que cruzaban a países limítrofes a comprar”, explicó la especialista. Sin embargo, “la vía aérea crece, y a su vez es efectivamente la que más dólares saca por turismo. Todavía seguís en una situación que es mejor que 2025 en algunas cosas, pero peor que años anteriores”, concluyó.

Tarjetas, impuestos y el "stop debit"

Desde la asunción de Javier Milei, el esquema para los consumos con tarjeta en el exterior atravesó varias desregulaciones. A fines de 2023 los recargos pasaron del 155% al 60% para compensar la devaluación del tipo de cambio oficial, y en diciembre de 2024 se redujo aún más con la eliminación definitiva del Impuesto PAIS. Esta flexibilización siguió con la quita del tope histórico para extracciones de efectivo en cajeros internacionales y un mayor impulso al esquema bimonetario.

De este modo, el actual “dólar tarjeta” quedó gravado únicamente por una percepción del 30% a cuenta de Ganancias, un costo que los usuarios pueden evitar por completo si optan por cancelar sus resúmenes directamente con dólares propios, la maniobra del “stop debit”.

Hasta marzo, la entidad conducida por Santiago Bausili calculó que hubo egresos netos por USD 393 millones, por la categoría viajes y pasajes. Y realizó una aclaración: “Cabe señalar que un 70% de todos los egresos por consumos de bienes y servicios por viajes, otros pagos con tarjeta y servicios de transporte de pasajeros son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera, mayormente comprados en el mercado de cambios”. Otros USD 800 millones se utilizaron para pagar gastos de turismo y otros con tarjetas.

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Sin embargo, de acuerdo a datos que manejan en despachos oficiales existen unos $400 millones por mes que se paga con los impuestos. “Y la mayoría de esos impuestos no se reclaman. O sea, el monotributista vago. Por pagar un monto chico no hace el stop debit y después no tiene ganancias para netear”, explicaron a este medio.

El “efecto Messi” y la pausa estratégica del verano

A pesar de las cuentas finas que trazan en los despachos oficiales, hay quienes incorporan un factor emocional. Un informe de Marcos Cohen Arazi para la Fundación Mediterránea adviertió que la caída en la salida de turistas durante el primer bimestre del año no sería estructural, sino una postergación estratégica: muchas familias habrían optado por no vacacionar en el verano para reservar dólares de cara al Mundial. Este inminente éxodo se apoya en cinco claves, entre las que destacan un tipo de cambio más favorable que en Qatar, mayor cercanía geográfica y el fuerte "efecto Messi" ante la posible última participación del capitán argentino.

El estudio proyectó que esta demanda extra revertirá parcialmente la moderación del arranque del año, manteniendo la salida de divisas por encima de los USD 4.000 millones en el primer trimestre, frente a ingresos por USD 1.500 millones. Aunque la proporción mejoró (hoy viajan 2,8 argentinos por cada extranjero que llega, contra el récord de 3,2 en 2025), el desbalance estructural persiste.

AM