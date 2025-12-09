El Gobierno nacional oficializó los aumentos salariales para el personal de casas particulares correspondientes a noviembre y diciembre. Se estableció un incremento del 1,4% sobre las remuneraciones mínimas horarias y mensuales a partir de noviembre, tomando como base los salarios conformados de septiembre. También se estableció una suba adicional del 1,3% que regirá desde diciembre y que se calculará sobre los nuevos valores vigentes desde el undécimo mes del 2025.

La medida fue formalizada al ser publicada en el Boletín Oficial, el martes 9 de diciembre en la Resolución 3/2025, bajo la firma de la presidenta de la Comisión Nacional De Trabajo En Casas Particulares, Sara Alicia Gatti.

De esta manera quedan formalizadas para su aplicación inmediata en todo el territorio nacional, las subas que ya estaban acordadas tras la última paritaria del sector.

Nuevos valores para noviembre

Con la actualización oficial, los trabajadores del servicio doméstico reciben en noviembre un ajuste que impacta de manera directa en todas las categorías. En el caso de quienes están contratados por hora, la grilla difundida por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) establece que la tarifa mínima es de $3095,73 para el personal con retiro y de $3340,11 para quienes cumplen tareas sin retiro. Estos montos corresponden a empleados que trabajan menos de 24 horas semanales para un mismo empleador.

En cuanto a las remuneraciones mensuales, el salario mínimo para noviembre asciende a $379.784,94 para el personal con retiro, mientras que aquellos que trabajan sin retiro alcanzan una base de $422.316,42. Estos valores rigen para esquemas laborales iguales o superiores a las 24 horas por semana y reflejan únicamente el salario básico establecido para el sector.

Desde el Gobierno y los sindicatos remarcaron que estos valores deben servir como referencia mínima, ya que los empleadores tienen la obligación de adicionar otros conceptos previstos por la normativa vigente. Entre ellos se encuentran los pagos por antigüedad, los aportes previsionales y las contribuciones destinadas a la obra social, que completan la estructura salarial mensual de cada trabajador.

Suma no remunerativa y bono extra

La resolución también confirma el pago de una suma no remunerativa que se abonará junto con los sueldos de noviembre y diciembre. Este adicional contempla un bono de $14.000 para quienes trabajen 16 horas o más por semana; de $9000 para quienes cumplan entre 12 y 16 horas; y de $6000 para aquellos que desarrollen tareas por menos de 12 horas semanales, según el esquema vigente.

A diferencia de acuerdos anteriores, el documento oficial establece que este monto adicional dejará de ser no remunerativo y pasará a incorporarse al salario a partir de enero de 2026. Con este cambio, el bono comenzará a formar parte de la estructura salarial del sector, impactando en los futuros cálculos de aportes, contribuciones y demás conceptos vinculados a la remuneración.

Última actualización salarial del año

Este esquema de aumentos y sumas extraordinarias había sido definido durante la sesión plenaria del 7 de noviembre, en la que participaron representantes del sector trabajador, del sector empleador y del Estado. Allí se acordaron los ajustes que luego fueron formalizados mediante su publicación oficial.

Con la publicación de la resolución en el Boletín Oficial, el Gobierno da por concluida la actualización salarial de este año para un sector que nuclea a más de un millón de trabajadores en todo el país. Se trata de una actividad que, desde 2013, está amparada por un régimen laboral propio que define sus categorías, condiciones de trabajo y mecanismos de negociación salarial.

GZ/ff