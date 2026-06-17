El Índice Líder tuvo una leve mejora en mayo y caen las expectativas de recesión

El Índice Líder elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) registró un leve avance de 0,08% en mayo de 2026.

Con este incremento respecto a la medición del mes anterior, el indicador "se ubica en 124.73 puntos (2004=100)". Por su parte, la serie tendencia-ciclo del ILCIF también mostró una dinámica positiva, registrando125.61 puntos en mayo de 2026, lo que representa "un incremento de 0,02% respecto del mes anterior", indicaron desde la UTDT.

La comparación interanual sigue reflejando el impacto de los meses previos, ya que el indicador presenta una disminución de 4,22% con respecto a mayo de 2025.

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Comportamiento sectorial e Índices de Difusión

El reporte de la UTDT revela una paridad exacta entre los sectores que traccionaron al alza y los que se contrajeron. El Índice de Difusión (IDCIF) se ubicó en el 50%, lo que significa que "de las diez series que componen el Índice Líder, cinco presentan variaciones positivas significativas".

Entre los componentes que mostraron signos positivos en mayo se destacan: "La Recaudación de IVA en términos reales, las ventas a concesionarios, el M1 en términos reales y los índices de precios de Minerales no metálicos y Siderurgia".

El ILCIF se compone de diez variables clave que suavizan las volatilidades individuales, entre las que se encuentran el Índice General de la Bolsa de Comercio (IGBC) deflactado, el Merval Argentina deflactado, el precio FOB oficial de las habas de soja, el despacho de cemento al mercado interno y el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), además de los ya mencionados.

Probabilidades de recesión

La probabilidad de salir de la fase expansiva de la actividad económica durante los próximos meses se ubica en 82%. En abril se ubicaba en 88% y en marzo en 85%.

La metodología del Índice Líder define técnicamente una recesión "cuando la serie de tendencia ciclo del EMAE tiene seis caídas consecutivas. Es decir, dos trimestres de caída". El informe explica que las estimaciones venían alertando sobre este escenario: "Hasta febrero, el EMAE mostraba caídas consecutivas desde mayo hasta octubre, lo que producía una probabilidad muy alta de ingresar en una recesión".

Sin embargo, los datos posteriores modificaron el panorama. "Los datos del mes de diciembre han revertido la evolución de la serie de Tendencia Ciclo (TC) del EMAE que ahora muestra cinco caídas consecutivas de abril a agosto. Las caídas se revierten desde el mes de septiembre de 2025 por lo que la probabilidad de entrar en recesión comienza a recorrer un camino descendente", aclara el centro de investigación.

Además, el dato de marzo trajo un incremento en la serie de tendencia-ciclo del EMAE "con su consecuente disminución leve en la probabilidad de entrar en recesión".

Según concluye el informe del CIF, "como las probabilidades se calculan sobre la base del mes anterior, la caída en la probabilidad de salir de la expansión cambia lentamente en el tiempo", sugiriendo que la consolidación de un sendero de crecimiento prolongado todavía requerirá de más meses de terreno positivo.

LM