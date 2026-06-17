El BID aprobó una garantía de US$ 550 millones para que Argentina pueda pagar deuda

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una garantía por US$ 550 millones para Argentina. El apoyo financiero para el país tiene como objetivo "fortalecer la seguridad y la justicia" de Argentina y servirá para afrontar el próximo pago de deuda por US$ 4.300 millones en julio.

Se trata de la primera otorgada al país para apoyar este tipo de reformas. "Permitirá al país movilizar US$ 1.200 millones con financiamiento privado, contribuyendo a mejorar el acceso a los mercados internacionales de capital, en línea con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI)", señaló el BID en su comunicado.

El organismo multilateral había expresado su intención de apoyar al país durante abril, cuando Luis Caputo se reunió con el titular del BID, Ilan Goldfajn, en medio de su gira por Washington.

El Gobierno cierra la renegociación de los REPOs para romper el muro de vencimientos de 2027 y evitar turbulencias electorales

"La aprobación de esta garantía, la primera otorgada por el BID a la Argentina, es una muestra concreta de la confianza en el programa económico y en las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei", dijo el titular del Palacio de Hacienda.

El financiamiento respaldará el programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (PROSEJUS), un conjunto de reformas del Gobierno que contribuirán a reducir la impunidad de los delitos asociados a organizaciones criminales.

El proyecto, que se enmarca en la Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo del BID, contempla un enfoque integral que incorpora un programa basado en resultados para fortalecer las capacidades de las fuerzas federales de seguridad, la investigación e inteligencia criminal.

"Busca fortalecer la capacidad del sistema de seguridad y justicia del país para aumentar la efectividad de la persecución penal, la investigación criminal y la recuperación de activos de origen ilícito", señalaron desde el organismo.

De acuerdo a las estimaciones del BID, el costo directo del crimen y la violencia en el país se estima en 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que el PROSEJUS "contribuirá al crecimiento económico sostenible en Argentina, al reducir la impunidad y disminuir la criminalidad y la violencia asociadas al crimen organizado", al tiempo que "fortalecerá la confianza ciudadana en las instituciones públicas".

Apoyo financiero del Banco Mundial

Este es el segundo respaldo que consigue el Gobierno. Ayer, el Banco Mundial confirmó un paquete por US$2.000 millones que irá destinado a apoyar la agenda de reformas del Ejecutivo y restablecer su acceso a los mercados internacionales de capital.

En conjunto, ambas herramientas del Grupo Banco Mundial cubrirán el 95% de los pagos del servicio de la deuda del préstamo comercial, reduciendo de forma drástica la exposición de la banca privada internacional y permitiendo al Estado soberano captar fondos en condiciones de tasa mucho más accesibles que las actuales.

Junto al del BID, la administración central se garantiza los fondos necesarios para hacer frente al pago de deuda