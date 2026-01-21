El Parlamento Europeo envía a la Justicia de la UE el acuerdo con el Mercosur y retrasa su entrada en vigor

El Parlamento Europeo decidió este miércoles remitir a la justicia del bloque el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, tras una votación ajustada celebrada en Estrasburgo. La moción fue aprobada por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, lo que abre la puerta a una revisión jurídica que postergará por varios meses la aplicación formal del tratado, según informó AFP.

Con esta decisión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, deberá analizar si el acuerdo firmado el 17 de enero en Asunción respeta los tratados del bloque de los 27. No obstante, la Comisión Europea mantiene la posibilidad de implementar el pacto de manera provisional mientras avanza el análisis judicial.

UE-Mercosur: los detalles del acuerdo que puso a los ‘tractores de punta’ en Europa

Desde Bruselas, un portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, cuestionó la votación al sostener que “las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas”.

En paralelo, centenares de agricultores franceses concentrados con tractores frente a la sede del Parlamento en Estrasburgo celebraron el resultado. “Podemos estar orgullosos… llevamos meses y años trabajando en este tema”, afirmó Quentin Le Guillous, secretario general de la organización Jóvenes Agricultores, citado por AFP.

Francia respalda el freno; Alemania pide aplicación provisional

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, celebró la decisión de la Eurocámara y señaló que el Parlamento “se expresó en coherencia con la posición de Francia”, país que encabezó la resistencia al acuerdo por su impacto en el sector agrícola.

Cómo puede cambiar la vida cotidiana de los argentinos el acuerdo UE-Mercosur

En contraste, el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, sostuvo en la red X que la Eurocámara “fracasó en reconocer la situación geopolítica” y pidió avanzar con la aplicación provisional del tratado.

Qué prevé el acuerdo UE–Mercosur

Tras más de 25 años de negociaciones, la Unión Europea y el Mercosur firmaron un acuerdo que elimina aranceles a más del 90% del comercio bilateral y crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo.

El pacto favorece las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y licores hacia Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; a cambio, facilita el ingreso a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos.

Según estimaciones citadas por AFP, las exportaciones de la UE al Mercosur podrían crecer un 39%, mientras que las ventas del Mercosur al bloque europeo aumentarían un 17%. La revisión del Tribunal de Justicia, sin embargo, introduce incertidumbre temporal sobre el calendario de implementación definitiva.

lr