El Riesgo País cierra en 561 puntos en una jornada marcada por la volatilidad global y el petróleo

El Riesgo País de Argentina cerró este jueves 12 de marzo de 2026 en 561 puntos básicos, según los registros de Rava Bursátil. El índice experimentó un incremento diario del 1,6% tras haber finalizado la rueda del miércoles en 552 unidades.

El BID anunció que destinará fondos de inversión "robustos" para la Argentina

Esta suba estuvo traccionada por la caída de los bonos globales en dólares, que operaron con mayoritaria tendencia negativa en Wall Street, afectados por el alza del precio del petróleo por encima de los 100 dólares y el incremento en las tasas de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. A pesar del repunte diario, el indicador se mantiene por debajo de los picos de 600 puntos registrados al inicio de la semana.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con el panel de Rava Bursátil, el Riesgo País inició la jornada del jueves 12 de marzo con una tendencia alcista, alcanzando un valor de cierre de 561,00 puntos.

Durante la sesión, el indicador reflejó la debilidad de los títulos públicos argentinos, particularmente los Globales con vencimiento en 2035 (GD35), que mostraron "rojos" en sus cotizaciones internacionales. Este valor de 561 unidades representa una suba de 9 puntos básicos frente al cierre del miércoles 11, cuando el índice se había ubicado en 552 puntos.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La evolución del indicador en los últimos siete días estuvo marcada por una extrema volatilidad vinculada a factores geopolíticos. El lunes 9 de marzo, el Riesgo País sufrió un fuerte salto hasta los 583 puntos (con picos intradiarios de 603), impulsado por el estallido de tensiones en Oriente Medio.

El martes 10 y el miércoles 11 de marzo se observó una corrección bajista. El martes el índice cerró en 583 unidades, mientras que el miércoles 11 profundizó su caída hasta los 552 puntos, coincidiendo con la "Argentina Week" en Nueva York, donde el Gobierno mantuvo reuniones con inversores y directivos del JP Morgan. Sin embargo, la mejora se interrumpió este jueves 12 con el rebote hasta los 561 puntos, debido a que el petróleo superó los u$s100 por barril.

En términos comparativos, el valor actual de 561 puntos se sitúa por encima de los niveles de finales de febrero, cuando el índice promediaba las 545 unidades, pero aún lejos de los mínimos anuales de 482 puntos alcanzados a fines de enero. La fluctuación de la última semana demuestra que, pese a la disciplina fiscal local, el indicador sigue siendo altamente dependiente de la tasa de los bonos del Tesoro de EE. UU., que hoy cotizó en 4,25%, sumando presión extra a los activos emergentes.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice que mide la diferencia de tasa (el spread) que pagan los bonos de un país en relación con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados el activo más seguro del mundo. Este indicador es elaborado por el banco JP Morgan y se expresa en puntos básicos. Por ejemplo, si el Riesgo País de Argentina es de 561 puntos, significa que el Estado argentino debería pagar un 5,61% anual por encima de la tasa estadounidense para financiarse en los mercados internacionales.

Desde una perspectiva técnica, el indicador actual para Argentina se basa en el EMBI Global Diversified (EMBIGD). Este índice reemplazó al EMBI+ para el caso argentino a fines de 2025, tras una reestructuración en la metodología de JP Morgan. Como explica el sitio especializado Rava Bursátil, el índice mide el rendimiento de una canasta de instrumentos de deuda en dólares emitidos por entidades soberanas, permitiendo a los inversores evaluar la probabilidad de cumplimiento de los pagos de deuda.

El nivel del Riesgo País es determinante para la economía real, ya que no solo afecta el costo de endeudamiento del Gobierno, sino que también establece el "piso" de las tasas de interés para las empresas privadas que buscan crédito en el exterior. Un índice elevado, como el observado esta semana tras el impacto del conflicto bélico global, encarece el financiamiento y suele correlacionarse con una caída en el precio de las acciones locales, reflejando una menor confianza de los fondos de inversión extranjeros en la estabilidad de los flujos financieros del país.

