El riesgo país de Argentina, medido por el banco de inversión JP Morgan, se ubicó el 4 de diciembre en un nivel de 634 puntos básicos, mostrando un ligero descenso respecto al cierre anterior (639 pb), según datos de Rava Bursátil. Este nivel, si bien representa una baja significativa desde los picos de meses anteriores, consolida al indicador en la franja de los 600 puntos, un piso que el Gobierno aún no logra quebrar de forma sostenida para facilitar el regreso al mercado voluntario de crédito internacional.

La dinámica actual refleja un mercado expectante, donde la negociación de nuevos financiamientos y la consolidación de las reservas internacionales son los factores determinantes de la percepción de riesgo.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

El Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), conocido popularmente como Riesgo País y elaborado por el JP Morgan, cerró la jornada del jueves 4 de diciembre en 634 puntos básicos (pb), con un mínimo intradiario de 634 pb y una apertura de 639 pb, según las cotizaciones reportadas por Rava Bursátil.

Riesgo país jueves 4 de diciembre

Este movimiento a la baja se dio en un contexto donde los bonos soberanos en dólares mostraron ganancias, permitiendo un leve respiro en la percepción de riesgo crediticio. No obstante, el indicador se mantiene en un nivel que aún exige altas tasas de interés para que Argentina acceda a financiamiento privado, un desafío crucial para el equipo económico.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La última semana bursátil exhibió una leve tendencia a la baja, con el Riesgo País moviéndose en un rango acotado, pero sin lograr perforar de forma contundente la barrera de los 600 puntos. A fines de la semana anterior (28 de noviembre), el indicador se había ubicado en 648 pb, mostrando una caída de tres unidades.

Desde ese valor, la cotización se mantuvo en un canal que osciló entre los 648 pb y los 634 pb. El dato del 4 de diciembre (634 pb) representa la cotización más baja de la semana, impulsada por las señales del Gobierno sobre negociaciones de deuda y la estabilidad relativa en el frente cambiario local.

Esta dinámica de estabilidad relativa es vista por los analistas como una "pacificación" inicial de los mercados tras eventos clave, pero también como un estancamiento. El mercado exige una mayor acumulación de reservas genuinas en el Banco Central y claridad en la estrategia de refinanciación de los vencimientos de deuda, especialmente ante los compromisos en moneda extranjera previstos para el inicio del próximo año.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador económico que mide la probabilidad de que un Estado no cumpla con sus obligaciones de deuda, es decir, que caiga en default. Es elaborado por el banco de inversión JP Morgan y se basa en la diferencia de rendimiento (tasa de interés) que paga un bono soberano de un país, como Argentina, en comparación con un bono del Tesoro de Estados Unidos por el mismo plazo, el cual se considera libre de riesgo.

La unidad de medida son los puntos básicos (pb), donde 100 puntos básicos equivalen a 1 punto porcentual de interés adicional. Así, un Riesgo País de 634 puntos básicos significa que Argentina debe pagar aproximadamente un 6.34% de interés extra por su deuda en dólares, por encima de lo que paga el Tesoro estadounidense, para atraer inversores. Cuanto más alto es el valor, mayor es la percepción de riesgo y más caro resulta para el país endeudarse.

Para Argentina, el nivel actual de 634 puntos es un avance frente a picos de cuatro dígitos registrados en el pasado reciente, pero sigue siendo significativamente más alto que el promedio de la región latinoamericana. Una baja sostenida hacia la franja de los 500 o 400 puntos es considerada clave por economistas y el Gobierno para recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito, lo que implicaría un flujo de inversión mucho más fluido para la economía en general.