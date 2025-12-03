El Riesgo País de Argentina, una de las variables económicas más sensibles y observadas por el mercado, se posicionó en los 639 puntos básicos al cierre de la jornada del 3 de diciembre. Esta cotización representa un descenso de 5 unidades respecto al cierre anterior, que se había ubicado en los 647 puntos básicos.

La mejora del indicador, que refleja la sobretasa que los inversores exigen a la deuda argentina frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos (considerados "libres de riesgo"), se explica por la sostenida recuperación en la cotización de los bonos Globales y Bonares en moneda extranjera. La reducción constante del RP es un síntoma de la mayor confianza de los operadores en la capacidad de pago del país.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

Según los datos provistos por Rava Bursátil y otras fuentes que citan al JP Morgan, el Riesgo País argentino cotizó en 639 puntos básicos este miércoles 3 de diciembre. El valor de apertura había sido de 647,00 puntos, tocando un mínimo intradiario de 636,00 y sin superar su valor de apertura, lo que marca una jornada de clara tendencia a la baja.

Riesgo país miércoles 3 de diciembre

Este comportamiento positivo se alinea con las subas observadas en los activos argentinos, donde los bonos soberanos en dólares registraron un alza promedio del 0,4%, impulsando así el descenso del índice de riesgo.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La dinámica del Riesgo País en la última semana ha estado marcada por una consolidación por debajo de los 650 puntos. La jornada anterior, el 2 de diciembre, el índice se había mantenido estable en los 647 puntos, cerrando noviembre con una tendencia positiva que lo llevó a posicionarse cerca de los 648 puntos básicos hacia fines de mes. Esta estabilidad y la posterior corrección a la baja de la jornada actual reflejan que los mercados están valorando positivamente el panorama económico.

En la comparativa semanal, la performance del índice EMBI argentino es alentadora. El descenso progresivo desde valores superiores a los 650 puntos indica que, si bien la volatilidad es inherente a los mercados de deuda emergente, Argentina ha logrado mantener una percepción de riesgo crediticio relativamente baja para sus estándares históricos.

No obstante, analistas coinciden en que la clave para perforar consistentemente la barrera de los 600 puntos y pavimentar el camino para una eventual vuelta al mercado internacional de deuda reside en la capacidad del Banco Central de seguir acumulando reservas internacionales de manera genuina. Este factor es considerado el pilar fundamental para mitigar la incertidumbre sobre la solvencia futura del país y generar un entorno de menor prima de riesgo para los inversores.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador económico elaborado por el banco de inversión JP Morgan, y su nombre oficial es Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés). Su función principal es estimar la probabilidad de que un país emergente, como Argentina, incumpla el pago de su deuda soberana a acreedores internacionales.

Técnicamente, el Riesgo País se calcula como la diferencia de rendimiento entre los bonos de deuda soberana de un país (en este caso, Argentina) y los bonos del Tesoro de Estados Unidos por un plazo similar, considerados como la inversión de referencia y libres de riesgo. El resultado se expresa en puntos básicos (un punto básico equivale a 0,01%). Cuanto mayor sea el número de puntos, mayor es el riesgo percibido y, por lo tanto, mayor es la tasa de interés que debe ofrecer el país para financiarse.

Un alto Riesgo País implica, en la práctica, que al país le resulta mucho más caro obtener financiamiento en los mercados internacionales. La reducción observada a 639 puntos básicos es una señal positiva, ya que sugiere una disminución en el costo de endeudamiento a futuro y una mejora en las condiciones financieras generales, aunque el objetivo de perforar la marca de los 600 puntos sigue siendo un desafío crucial para el Gobierno.