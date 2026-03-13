El Riesgo País escala posiciones y cierra en 584 puntos en una jornada de tensión global

El Riesgo País de Argentina finalizó la semana al alza, situándose en los 584 puntos básicos, de acuerdo con los registros de cierre de Rava Bursátil. Este movimiento refleja la desvalorización de los títulos públicos argentinos en el mercado internacional, en un día donde los activos financieros locales sufrieron el impacto del contexto externo y la volatilidad en las bolsas de referencia. El indicador, que había iniciado el mes en niveles inferiores, consolida así un retroceso en la confianza crediticia de corto plazo.

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A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

Al cierre de las operaciones de este viernes 13 de marzo de 2026, el Riesgo País se ubicó en 584 unidades, según los datos oficiales de Rava Bursátil. Durante la sesión, el índice alcanzó un valor máximo de 584 y un mínimo de 566, lo que demuestra la inestabilidad que atravesó la jornada financiera. Este incremento está directamente relacionado con la baja de los bonos Globales y Bonares, que operaron con signo negativo ante la salida de capitales de activos de mayor riesgo hacia refugios más seguros.

La evolución del Riesgo País en la semana

La trayectoria del indicador en los últimos siete días estuvo marcada por una volatilidad creciente. El lunes 9 de marzo, el índice había tocado un pico de 603 puntos debido a un "lunes negro" global, para luego descender hacia los 552 puntos el miércoles 11 de marzo, en lo que pareció ser una recuperación transitoria apoyada en compras de oportunidad. Según Rava, el miércoles se observó que "los bonos soberanos experimentaron leves alzas y generaron una baja del riesgo país", pero dicha tendencia no logró sostenerse hacia el final de la semana.

A partir del jueves 12 de marzo, la tendencia se revirtió nuevamente. El índice subió a 568 puntos y culminó hoy en 584, acumulando un deterioro en las últimas 48 horas. La prensa especializada, como el diario Ámbito Financiero, destacó que durante este viernes "el riesgo país roza los 580 puntos" en un contexto donde los ADRs argentinos en Wall Street sufrieron caídas de hasta el 7,3%, arrastrados por la cautela de los inversores ante la escalada de conflictos internacionales.

El balance semanal arroja una desmejora en las condiciones de financiamiento para el país. Si bien el índice se alejó de los máximos de 600 puntos vistos al inicio del periodo, la resistencia a perforar la zona de los 550 puntos preocupa a los analistas. La consultora Rava Bursátil reflejó en sus tableros históricos que, a pesar de las intervenciones y los datos fiscales positivos, el componente externo sigue siendo el principal motor de las variaciones del spread soberano en este tramo de 2026.

Fn