El Riesgo País sube a 473 puntos y alcanza nuevos máximos en un contexto de cautela financiera

El Riesgo País operó bajo presión este jueves 13 de agosto de 2026 y se ubicó en los 473 puntos básicos, consolidando la tendencia alcista observada a lo largo del mes en el mercado de renta fija. El índice elaborado por la banca privada internacional JP Morgan reflejó la cautela de los inversores institucionales y el comportamiento mixto de los bonos soberanos denominados en moneda extranjera. A pesar de este incremento marginal frente a las ruedas previas, el indicador financiero se mantiene por debajo del umbral de las 500 unidades, sostenido por la disciplina fiscal y las referencias de solvencia evaluadas por las plazas internacionales.

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El Riesgo País concluyó las operaciones de este jueves 13 de agosto en 473 puntos básicos. Durante el desarrollo de la sesión comercial en las plazas externas de Nueva York, el índice de referencia administrado por JP Morgan operó condicionado por la selectividad en los activos de deuda soberana, registrando un avance diario que llevó a la prima de riesgo a sostenerse en la franja de los niveles más altos de los últimos dos meses.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria reciente del indicador elaborado por JP Morgan estuvo caracterizada por un quiebre en la dinámica de compresión de tasas que predominaba a finales del mes anterior, acumulando un repunte sostenido durante las primeras semanas de agosto. El período semanal en curso comenzó a reflejar un incremento paulatino en el spread crediticio, impulsado por factores externos y la recalibración de carteras institucionales.

El comportamiento de los títulos públicos bajo legislación extranjera y local mostró variaciones negativas durante las ruedas intermedias de la semana, presionando de forma directa sobre la cotización del índice general

La confirmación de la tendencia alcista se consolidó al cierre de la rueda de este jueves, cuando el índice escaló hasta posicionarse en los 473 puntos básicos. Este desempeño de la renta fija local contrastó parcialmente con el rebote anotado por algunos ADRs de empresas argentinas en Wall Street de la mano de una sesión favorable para los índices norteamericanos, evidenciando la selectividad con la que opera la plaza financiera respecto de los títulos de deuda soberana.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia internacional que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe pagar una economía emergente al emitir títulos públicos de deuda en moneda extranjera en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son tomados en el ámbito bursátil global como el activo financiero libre de riesgo crediticio. Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado, ponderado y difundido a nivel mundial por la entidad bancaria norteamericana JP Morgan bajo las siglas corporativas de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente a través de unidades conocidas como puntos básicos, donde una brecha relativa de 100 puntos representa exactamente una sobretasa de interés del 1% anual que el Estado emisor debe garantizar frente a las carteras de inversión.

Este guarismo técnico funciona universalmente en las plazas de inversión como el termómetro central para evaluar el nivel de incertidumbre crediticia y determinar la confianza de los operadores institucionales en la solvencia macroeconómica y la capacidad de pago de un país. El índice de referencia administrado por JP Morgan sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Si la confianza de los inversores se deteriora por desequilibrios fiscales o inestabilidad política, los precios de los bonos soberanos caen ante la aparición de corrientes vendedoras y sus rendimientos asociados suben por efecto inverso, elevando de forma automática el spread del índice.

Técnicamente, la metodología aplicada para evaluar las variables de la economía argentina se basa de forma específica en la variante denominada EMBI Global Diversified (EMBIGD), que administra una muestra ponderada de las distintas series de deuda soberana de mediano y largo plazo emitidas en moneda extranjera bajo legislación nacional y externa. La trascendencia de este indicador radica en que establece las condiciones del costo del financiamiento para toda la estructura productiva, incidiendo directamente sobre las tasas que deben convalidar las empresas del sector privado para acceder al crédito internacional. Un incremento sostenido en la prima de riesgo restringe las posibilidades de captar capitales externos, debido a que cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.