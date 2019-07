En junio, una familia porteña necesitó $31 mil para no caer en la pobreza

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante junio, una familia tipo necesitó $30.914 para no caer en la pobreza y $15.043 para no estar en situación de indigencia. Los datos surgen al analizar la canasta básica total (que mide pobreza) y la canasta básica alimentaria (que mide el umbral para no ser indigente) elaboradas por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad.

El grupo familiar que se tiene en cuenta es integrado por una mujer y un varón de 35 años, ambos económicamente activos, con dos hijos varones de 9 y 6 años y propietarios de la vivienda. Esto quiere decir que si se sumase el peso de un alquiler, los requerimientos serían mucho mayores.

La canasta total subió 2,54% en términos mensuales y un 56,5% respecto de junio de 2018. En tanto, el costo de la canasta básica alimentaria subió 2,2% en junio respecto de mayo, unos $330. En tanto, el incremento interanual fue del 57,4%.

En los primeros cinco meses del año, la canasta básica se incrementó 25,3% mientras que la alimentaria creció 20,7%, en el mismo período.

Según la información de la Dirección General de Estadísticas, una familia tipo se ubica en la categoría de "No pobres vulnerables" si su ingreso total mensual se ubica entre $30.914 y $39.007.

El mismo grupo familiar pertenece al "sector medio frágil" si tiene ingresos de $ 39.007 a $ 48.758, y al "sector medio-clase media", con ingresos de $ 48.758 a $ 156.028 por mes.

Las familias tipo con ingresos mayores a esta última suma son definidos como "sectores acomodados", ya que pueden acceder a cuatro veces o más la Canasta Total del Sistema de Canastas de Consumo.

El INDEC dará a conocer este miércoles la valoración de ambas canastas en su medición de alcance nacional.

En su último reporte de mayo, el INDEC indicó que la canasta básica total subió 2,9% en mayo y una familia tipo necesitó ingresos por $30.338 para cubrir esos consumos elementales.

La canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de indigencia, aumentó 2%, a $12.087 mensuales.

