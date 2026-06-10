Mientras el presidente Javier Milei muestra shoppings llenos con la idea de que eso ejemplifica un consumo pujante, el escenario muestra familias que administran cada peso y priorizan lo esencial, donde el protagonista es el “consumidor inmediatista” que no sólo recorta gastos, sino que exige respuestas rápidas, beneficios visibles y soluciones concretas para aliviar el bolsillo en el corto plazo. Aunque el cambio de hábitos no es sólo local sino regional.

Así lo plantea el último informe Consumer Pulse 2026 de Bain & Company, que identifica una nueva etapa en los hábitos de consumo. Según la consultora, el consumidor de este año se caracteriza por la búsqueda de resultados rápidos, respuestas listas y beneficios tangibles en todas las áreas de su vida. Es decir, compra menos por impulso aspiracional y más por conveniencia, utilidad y ahorro inmediato.

De la vidriera al algoritmo: cómo cambió para siempre el consumo en Argentina

El estudio, que forma parte de una serie anual que Bain realiza desde hace seis años en la región, muestra que el nuevo consumidor combina cuatro grandes rasgos: gestión estricta del presupuesto, mayor prioridad en salud y bienestar, comercio conectado y participación creciente en programas de beneficios. A nivel regional, participaron más de 8.000 encuestados, segmentados por criterios demográficos.

En el caso argentino, el fenómeno aparece atravesado por una tensión adicional: el deterioro del ánimo y la presión financiera. Argentina se ubicó como el país con mayor nivel de estrés entre los mercados analizados. Un 45% de los consumidores argentinos afirmó tener un nivel de estrés “alto o extremo”, por encima de Chile, Colombia, Estados Unidos y Europa. Las preocupaciones financieras encabezan las causas de tensión para el 59% de la población, seguidas por salud y bienestar, con el 49%.

Qué recorta y qué prioriza el consumidor argentino

El informe muestra que, en los últimos tres meses, los argentinos reconfiguraron sus patrones de gasto. La caída más fuerte se registró en el consumo de bebidas alcohólicas, con una baja del 46%. También se observó una disminución de hasta 43% en salidas a restaurantes y servicios de delivery.

En sentido contrario, el gasto se concentró en categorías consideradas esenciales o difíciles de postergar. Los bienes de primera necesidad fueron el rubro con mayor crecimiento, con una suba del 31%. También aumentó el presupuesto destinado al alquiler de inmuebles, con un avance del 30%, y a educación, con un incremento del 27%.

La foto que surge del relevamiento es la de un consumidor que no necesariamente deja de gastar, pero sí cambia el orden de prioridades. Menos salidas, menos consumo discrecional y más concentración en aquello que resuelve necesidades inmediatas: comida, vivienda, educación, movilidad y beneficios concretos.

En ese marco, el “consumidor inmediatista” aparece como una respuesta al consumo planchado. No espera grandes promesas ni beneficios difusos: busca ahorro ahora, descuentos visibles, financiación conveniente, rapidez en la entrega y herramientas que le permitan decidir mejor.

La fidelización ya no es un plus: es una estrategia de supervivencia

Uno de los cambios más relevantes del estudio aparece en la relación entre consumidores y marcas. En un contexto de bolsillos ajustados, los programas de fidelización dejaron de ser un adicional para convertirse en una herramienta cotidiana de administración del presupuesto.

Según Bain & Company, el 78% de los argentinos ya participa en programas de fidelización con el objetivo de obtener beneficios tangibles para aliviar su economía diaria. Los sectores que lideran esta tendencia son combustibles, con una penetración del 43%, y supermercados, con 39%.

La lógica detrás de este comportamiento es clara: los argentinos buscan auxilio en categorías de uso frecuente y alto impacto en el gasto mensual. El beneficio ya no funciona solo como incentivo comercial, sino como parte de la planificación doméstica.

“El consumidor argentino hoy es un estratega de la escasez”, señaló Alejandro Perez de Rosso, Partner y Office Head de Bain en Argentina. “El aumento del estrés y la caída del ánimo están reconfigurando no solo qué compran, sino cómo se vinculan con las marcas, priorizando aquellas que ofrecen un alivio inmediato al bolsillo como también un efecto instantáneo en términos de beneficios”.

Inteligencia artificial: el nuevo asistente antes de comprar

El informe también marca un avance significativo en la adopción de inteligencia artificial. En Argentina, siete de cada diez consumidores ya usan herramientas de IA para fines educativos, informativos y de productividad profesional.

Pero el dato más novedoso aparece en el proceso de compra. Según Bain, el 40% de los encuestados delega en sistemas de inteligencia artificial las etapas iniciales de decisión, como la investigación de reseñas y la comparación de precios.

Esto introduce un cambio fuerte para las marcas y los comercios. El comprador ya no llega necesariamente al punto de venta después de una búsqueda tradicional, sino que puede haber pasado antes por un asistente digital que filtró opciones, comparó precios y ordenó alternativas.

En otras palabras, la competencia por el consumidor empieza antes de la compra y, cada vez más, también antes de la búsqueda convencional. Para el consumidor argentino, la IA funciona como una herramienta de hiperconveniencia: ahorra tiempo, reduce incertidumbre y ayuda a tomar decisiones más rápidas.

Salud, bienestar y cuerpo en transformación

La búsqueda de beneficios inmediatos no se limita al consumo masivo. También aparece en la salud y el bienestar personal. De acuerdo con el informe, el 39% de los consumidores argentinos señala que la salud es su principal preocupación.

Los esfuerzos se concentran en tres ejes: mejorar el descanso, mantener un peso saludable e incrementar la resistencia física. En paralelo, Bain observa que los tratamientos con GLP-1 ganan terreno entre los sectores de mayores ingresos, en un mercado que podría sostener su expansión por nuevos formatos de administración, demanda latente y eventual abaratamiento de costos.

Este punto refuerza otra característica del nuevo perfil: el consumidor no solo busca gastar menos, sino también obtener resultados más rápidos en su vida cotidiana. Esa demanda de inmediatez se proyecta sobre las compras, el bienestar, el tiempo libre, el uso de tecnología y la relación con las marcas.

Un consumidor más exigente con las marcas

Para las empresas, el nuevo escenario plantea un desafío concreto. En un mercado donde el consumo no despega de manera homogénea, captar al comprador exige ofrecer algo más que precio. El consumidor argentino compara, espera beneficios, usa tecnología, elige programas de fidelización y prioriza marcas que le devuelvan valor en forma inmediata.

El informe de Bain sugiere que la tensión financiera no solo afecta el volumen de consumo, sino también la forma de decidir. El consumidor se volvió más racional, más conectado y más exigente. Recorta lo prescindible, protege lo esencial y premia a las marcas que le permiten ahorrar, simplificar o resolver.

En tiempos de consumo planchado, el nuevo consumidor argentino no desaparece del mercado: se vuelve más selectivo. Compra cuando encuentra conveniencia, responde a beneficios tangibles y busca herramientas para equivocarse menos. La inmediatez, en ese contexto, dejó de ser una demanda de comodidad para transformarse en una estrategia de supervivencia económica.

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