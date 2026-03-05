Euro blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 5 de marzo de 2026

A cuánto cotiza el euro blue hoy, jueves 5 de marzo

El euro blue hoy, jueves 5 de marzo de 2026, cotiza a $1.754,75 para la compra y $1.687,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, jueves 5 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este jueves 5 de marzo cotiza a a $1.575,00 para la compra y $1.675,00 para la venta

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.204,37 para la compra y $1.599,96 para la venta este jueves 5 de marzo como referencia de gastos con tarjeta.

Cómo cotiza el euro en los diversos bancos de Argentina, este jueves 5 de marzo

Este jueves 5 de marzo, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.585,00 comprador y $1.685,00 vendedor.

Banco Nación: $1.585,00 comprador y $1.685,00 vendedor.

Banco BBVA: $1.630 comprador y $1.690 vendedor.

Banco Patagonia: $1.588,89 comprador y $1.679,72 vendedor.

Banco Supervielle: $1.598 comprador y $1.685 vendedor.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 5 de marzo

Por su parte, el dólar blue hoy, jueves 5 de marzo cotiza en el mercado paralelo a $1.395,00 para la compra y $1.415,00 para la venta.

El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.