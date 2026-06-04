La suba de las expensas en mayo marcó el ritmo más bajo desde 2023, según un relevamiento de Octopus Proptech que registró un incremento mensual de apenas 1,03% en más de 150.000 hogares de todo el país. El informe muestra una desaceleración de los costos de mantenimiento de los consorcios durante 2026 y refleja cómo evolucionaron los gastos comunes en un contexto de menor presión sobre los precios.

Las expensas en CABA subieron por encima de la inflación y superaron los $336.000 promedio en abril

Durante mayo, la expensa promedio por unidad funcional (FU) alcanzó los $269.323, frente a los valores registrados en abril. El relevamiento, elaborado sobre una muestra de más de 5.100 consorcios activos con cobertura nacional, también indicó que la cobrabilidad promedio del período fue del 91,52%, por lo que menos de 1 de cada 10 hogares registra deudas.

La consultora destacó que el incremento de mayo fue el menor registrado desde 2023. Además, el acumulado de los primeros cinco meses de 2026 se ubicó en 3,45%, una cifra considerablemente inferior al aumento de 37,97% observado durante todo 2025.

Una desaceleración que se consolida

Los datos muestran un cambio de tendencia respecto del año pasado. A lo largo de 2025, las expensas promedio pasaron de $181.791 por unidad funcional en enero a $250.825 en diciembre, con ajustes mensuales que oscilaron entre el 2% y el 7,6%.

En contraste, durante 2026 los incrementos registrados entre enero y mayo se movieron en una banda de entre 1% y 5% mensual, acompañando la desaceleración observada en el nivel general de precios.

Las expensas subieron un 38% acumulado anual en 2025

Desde Octopus Proptech señalaron que el comportamiento de las expensas responde a una nueva dinámica en comparación con el año pasado. “Después de un 2025 con subas fuertes, hoy vemos un cambio de dinámica: las expensas dejaron de correr detrás de la inflación y entraron en una etapa de mayor estabilidad. En este contexto, empiezan a aparecer algunas señales positivas para el Gobierno en términos de orden de precios”, afirmó Nicolás Baccigalupo, CEO de Octopus Proptech.

El informe también analizó la composición del gasto de los consorcios y determinó que cuatro rubros concentran más del 75% del total de las expensas. Se trata de partidas vinculadas principalmente a costos estructurales, lo que limita la posibilidad de realizar ajustes significativos en el corto plazo.

Qué gastos explican el valor de las expensas

El principal componente del gasto son los sueldos y cargas sociales, que representan el 29% del total, con un promedio de $63.181 por unidad funcional. Le siguen el mantenimiento de partes comunes, con una participación de 17,5% y un gasto promedio de $47.154.

En tercer lugar, aparecen los abonos de servicios, que concentran el 16,9% del gasto total y representan $45.521 por unidad funcional. Los servicios públicos ocupan el cuarto puesto, con una participación de 13,6% y un costo promedio de $34.488.

Las expensas en CABA y PBA subieron menos que la inflación en el primer trimestre del 2026

Por último,el resto de los gastos se distribuye entre reparaciones en unidades funcionales, administración, seguros y otros conceptos. Según Octopus Proptech, estos componentes completan la estructura de costos que determina el valor final de las expensas que afrontan los propietarios e inquilinos en los consorcios de todo el país.

GZ / lr