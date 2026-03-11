La UIA le respondió a Milei por acusar de "chorros" a quienes defienden la industria nacional

La Unión Industrial Argentina (UIA) respondió a las declaraciones del presidente Javier Milei y expresó su malestar por los dichos del mandatario durante su discurso en Argentina Week, en Nueva York, donde trató de “chorros” a quienes defienden la industria nacional y planteó la necesidad de avanzar con una mayor apertura económica.

El cruce se da en medio del debate por el rumbo del modelo productivo, el clima de inversiones y la situación de la actividad industrial, en un contexto marcado por la caída de las ventas y la discusión sobre el rol del Estado y del sector privado en la economía.

La UIA rompe el silencio frente a Milei: exigió respeto y se desligó de "distorsiones estructurales"

El comunicado de la UIA y el reclamo por respeto institucional

Tras esas declaraciones, la UIA difundió un comunicado en el que manifestó su rechazo y señaló “malestar y preocupación por las declaraciones del presidente Javier Milei, en las que calificó a ‘aquellos que defienden la industria nacional’ -es decir, también los industriales argentinos- con expresiones que creemos injustas e infundadas”.

La entidad remarcó que los dichos del mandatario “distorsionan el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia económica y social del país” y advirtió sobre la situación actual del sector.

En ese sentido, sostuvo que “a lo largo y ancho de la Argentina existen miles de empresas industriales -grandes, medianas y pequeñas-que todos los días abren sus puertas y hoy están atravesando un momento muy difícil por la caída de las ventas y la actividad”.

El comunicado también destacó el impacto social del sector productivo y afirmó que “detrás de cada una de ellas hay empresarios, trabajadores y familias que sostienen el entramado productivo nacional en contextos muchas veces complejos”.

La UIA advirtió que las expresiones presidenciales afectan el clima económico al señalar que “cuando desde la máxima investidura institucional se utilizan expresiones que descalifican a quienes producen e invierten, se genera un agravio injusto hacia ese esfuerzo cotidiano y se debilita el clima de respeto que la Argentina necesita reconstruir”.

La entidad planteó que el contexto actual exige cooperación y afirmó: “Desde la Unión Industrial Argentina reafirmamos nuestra vocación de seguir trabajando por una Argentina que crezca con más inversión, más producción y más empleo, convencidos de que ese objetivo requiere diálogo, respeto y cooperación entre el sector público y el sector privado”.

Encuesta de la UIA: más del 50% de la industria reporta caída de producción y ventas

Las declaraciones de Milei sobre la apertura económica

En su discurso de apertura del Argentina Week, el 10 de marzo en Nueva York, Javier Milei sostuvo que “el coeficiente de apertura de Argentina es de 28%, cuando, dado el ingreso que tiene, debería ser 93%” y cuestionó las críticas a la liberalización comercial al señalar: “¿De qué apertura indiscriminada me hablan? Cuando hablan de apertura indiscriminada son una manga de…, bueno, pónganle en el subtítulo…, yo lo pienso y ustedes se lo imaginan, que están reclamando por cazar en el zoológico”.

Además, Milei afirmó que “el principio de revelación dice que aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros” y concluyó que su gobierno busca dejar atrás “el nacionalismo berreta de pacotilla para defender el robo de políticos y de empresarios prebendarios”.

GZ / EM