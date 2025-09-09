La inteligencia artificial irrumpió en todos las esferas de la vida y las finanzas en una de ellas. La duda entre los especialistas es si se podría generar un “hype”, es decir, una sobre valoración en el entusiasmo con estas inversiones tecnológicas, como ocurrió con la “burbuja de las punto com”. Los empresarios dueños de capital que participaron del Repensar Summit 2025, señalaron el gran potencial como así también del sector energético, cada vez más demandado por el uso de esta tecnología.

Francisco Sosa del Valle, Founder & CEO Bunker Invest, sostuvo que “Amazon, Meta, Google son compañías con calificaciones superiores al soberano, llenos de caja con un modelo de negocio demostrado". "Entonces, ahí hay algo. Y si quieren jugar ese juego, lo pueden jugar con emisión privada”, aseveró.

“Estas compañías van a financiar parte de ese CapEx a nivel empresa con su cash flow y van a salir a emitir deuda privada o poder jugar a través de la compra de una acción o de un índice que te da todo. Entonces, ahí hay algo muy grande. La gente por ahí piensa que es hype esto de inteligencia artificial, pero son tres trillones de dólares el market cap (capitalización de mercado), es mucha plata, es muchísima plata. Eso está arrastrando el mercado”, agregó Sosa del Valle que participó de panel “Digital Wealth”, en el marco del Repensar Summit 2025 que se llevó a cabo en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), que fue el punto de encuentro de un grupo de inversores locales, dispuestos a debatir y analizar las oportunidades existentes en el mapa inversor argentino e internacional.

Por su parte, Alberto Echegaray Guevara, Founder Newton Capital, señaló: “El tema es que las compañías más grandes de inteligencia artificial no están en la bolsa. Estamos viendo una carrera vertiginosa de crecimiento en este tipo de compañías para que salgan a cotizar en bolsa. Si no salen a la bolsa, las compañías son tan grandes y tienen tanta liquidez que ya está creciendo el mercado secundario, se está profesionalizando y tiene una liquidez instantánea. Eso es lo que vemos como oportunidad. En tema cripto, sin duda viene una era digital”.

“Hay un nuevo mundo en donde el activo principal y la nueva moneda va a ser la energía y la capacidad de cómputo”, agregó Echegaray.

En esa línea, en el panel “Energía para el mundo”, Javier Iguacel, presidente y CEO de Bentia Energy y exministro de Energía, resaltó la situación de Vaca Muerta y de cómo convirtió al país en ser el segundo en desarrollar el no convencional detrás de Estados Unidos. “Somos proveedores de energía y vamos a ser uno de los grandes proveedores de gas, quinto, sexto del mundo. Ese contexto, de un sector que va a crecer al nivel de exportaciones que hoy da el campo, es la oportunidad”, dijo.

También, el exfuncionario de la cartera de energía de la Nación se refirió al “consenso político” que hubo para una “política energética” en el tiempo y que hoy diera frutos no solo en Vaca Muerta: “A mí como intendente del PRO y estar en contra de otro intendente del mismo partido a estar con Kicillof juntos defendiendo el offshore que le habíamos licitado a nosotros el gobierno. Y con (Juan) Cabandié dentro del gobierno de Alberto (Fernández). ¿Por qué? Porque hay un consenso de que hay que seguir avanzando en ese camino”.

Geopolítica e inversiones

Marko Papic, Chief Strategist BCA Research, disertó sobre la geopolítica actual y sostuvo que el mundo ya no es bipolar sino multipolar. En ese sentido, subrayó que este escenario si bien es más proclive a conflictos bélicos, genera “dinámicas interesantes” y una de ellas es que la globalización persiste y que, para un país como Argentina, si se aplica correctamente la política exterior, “crea enormes oportunidades".

“Es necesario observar a países como India, que son muy promiscuos geopolíticamente. En un mundo multipolar, no tiene sentido unirse a un bloque. Tiene sentido mantener la promiscuidad geopolítica. En países que entienden que no hay amigos ni enemigos, sus intereses legítimos prosperarán”, señaló al respecto.

“Muchos países latinoamericanos están obsesionados con la experiencia de la Guerra Fría porque fue políticamente muy difícil a nivel interno y, por lo tanto, la alianza correcta era cuestión de vida o muerte. Pero ese ya no es el caso. Así que tenemos que alejarnos de la prisión cognitiva que es la Guerra Fría, porque ya no existe”, lanzó Papic.

Real Estate

En el panel “Ladrillos con un potencial extraordinario” se debatió acerca del mercado de real estate en Argentina. En ese sentido, Ramiro Juliá, Founder y CEO Americas Capital, se mostró optimista al respecto y señaló que los precios actualmente están subvaluados alrededor de un 50% respecto del resto de los países de la región.

“Hoy no podes hablar de real estate si no hablas de energía. El sector energético picó en punta y alrededor de ellos también se desarrolla la industria inmobiliaria.También el tema de los data Center es un mercado que no para de crecer en real estate para un capital inmovilizado, pero hay que entender la matriz energética de los proyectos, el valor energético de los activos que vas a desarrollar”, añadió Juliá.

Pero también remarcó las dificultades que atraviesa el sector inmobiliario, principalmente la falta de crédito, como así también un mercado de capitales desarrollado que lo pueda brindar. Por ese motivo, continúa como una gran apuesta el “land banking”, es decir, la compra de terrenos a la espera de su revalorización en el tiempo. “Si no se activa la inversión extranjera vamos a estar con un techo de vidrio que imposibilita crecer. La baja del riesgo país es fundamental para atraer inversiones”, agregó el CEO de Americas Capital.

El mercado del arte

El evento se llevó a cabo en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) y hubo un panel que unió el mundo del arte con el de las inversiones. La presidenta de ArteBA, Larisa Andreani, señaló que se puede comprar obras de arte en ArteBA. “Durante la feria hacemos algunas visitas a distintos grupos, de inversores, que nos resultan de interés, que es gente que está invirtiendo o que está comprando, para hablar sobre cómo se conforma a precio, cómo cómo se empieza una conexión”, explicó.

A su vez, mencionó el programa que lanzaron junto a bancos, que se llamó “Mi primera obra de arte”, para la compra de obras de hasta USD 3.000, y que las entidades bancarias financian en pesos y en cuotas.

“Una obra de arte tiene dos valores, hay un valor que es un valor económico que es lo que uno paga, o el precio que tiene esa obra o ese artista por su carrera, pero después también hay un valor simbólico. También hay un montón de obras de arte que valen mucho, por ejemplo acá Constantini tiene obras que son invaluables. El Abaporu, por ejemplo, todos los brasileños que viven en la Argentina dicen: ‘¿Cómo hizo este hombre para comprarse eso?’ En su momento lo pagó un millón y medio de dólares y hoy es invaluable”, comentó Andreani.

Por su parte, Facundo Gómez Minujín, Senior Country Officer de JP Morgan para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, relató que el banco nortemaricano cuenta con una basta colección de 20.000 obras de arte.

En relación al coleccionismo, Minujín, quien es hijo de la artista Marta Minujín, comentó: “Hace 35 años vino un curador a la Argentina, yo todavía no estaba en el banco. y eligió una serie de obras, alrededor de 100 en total, Y entre ellas eligió Kuitca, Minujín, Liliana Porter. Y tres/cuatro obras de eso, de esa colección de 100, repagaron toda la colección por creces y muchísimo más. Por eso a lo que voy el ejemplo este del del del curador de Morgan que vino, compró unas 100 obras y cuatro o cinco se recontra revalorizaron, las demás muchas quedaron en el camino, muchas son buenas también y no tienen un mercado”.

