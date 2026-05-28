La actividad industrial cayó 0,4% en abril, según estimación de la UIA

La Unión Industrial Argentina (UIA) prevé para abril una caída de la actividad industrial de 0,7% interanual y de 0,4% con respecto al mes anterior. Según la entidad, “los primeros datos disponibles de abril indicaron mayoritariamente una baja respecto al mes anterior”, interrumpiendo el repunte que se había registrado oficialmente durante el mes de marzo.

Uno de los termómetros más claros fue la demanda de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales, que mostró una baja mensual del 2,9% respecto de marzo. La producción automotriz también acusó el impacto de la recesión doméstica, registrando una caída mensual del 3,9%, traccionada principalmente por una baja en las ventas al mercado interno.

Además, se registraron retracciones en el segmento de alimentos y bebidas, como producción láctea (-5,3%), faena vacuna (-4,5%), y la producción de bebidas (-1,7%).

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En tanto, el sector de la construcción continuó mostrando un comportamiento dispar. Si bien el Índice Construya presentó una suba del 5% mensual, los despachos de cemento se desplomaron un 5,7%. La entidad fabril enfatizó que el sector sigue muy rezagado, ubicándose “aún por debajo de 2022 (con caídas de -22% y -30% respectivamente)”.

Las únicas notas positivas del mes provinieron del frente externo y la inversión en bienes de capital: las exportaciones hacia Brasil saltaron un 13% mensual —empujadas por el sector automotor y el agro—, mientras que el patentamiento de maquinaria industrial creció un 5,6%, aunque todavía acumula una baja del 3,8% en el primer cuatrimestre.

La recaída de abril se produce inmediatamente después de que los datos oficiales del INDEC mostraran en marzo una suba interanual del 5% y un rebote mensual del 3,2%. Con ese alivio temporal, el primer trimestre cerró con una baja acumulada del 2,3% interanual.

Sectores ganadores y perdedores

La UIA destaca que, pese al rebote mensual, “el nivel de producción aún se mantiene bajo al comparar el acumulado del primer trimestre respecto del año anterior (-2,3% y en torno a un 9% por debajo de 2022), con una situación dispar al interior de la industria”.

Por un lado, identifica el grupo de los sectores que crecen está firmemente apuntalado por el agro y la energía. Aquí se destaca la molienda de oleaginosas, beneficiada por el buen desempeño de la cosecha, y la refinación de petróleo, traccionada por el fuerte impulso hidrocarburífero de Vaca Muerta. También muestran números positivos el rubro farmacéutico y algunos nichos de alimentos (como frutas, hortalizas y lácteos). Un caso particular es el de la producción de motos, que logró expandirse gracias a una mayor facilidad para importar insumos y al impulso de sus ventas internas.

Por el otro extremo, los sectores en caída incluyen la producción de materiales para la construcción, el sector siderúrgico, petroquímico, caucho y plástico y otros sectores de consumo masivo “que experimentaron caídas en la demanda final junto con una mayor competencia de importaciones como el sector textil, confecciones y calzado, electrónicos, maquinaria, bebidas, entre otros”.

Desde la entidad fabril concluyen que, a pesar de los alivios estadísticos que pueden ofrecer algunos meses específicos, el nivel de producción general se mantiene estructuralmente bajo y se ubica "en torno a un 9% por debajo de 2022".