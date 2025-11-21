La Bolsa de Comercio de Rosario presentó el Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR), un indicador capaz de reflejar de manera mensual y consistente el pulso productivo del sector. No se trata de un relevamiento puntual ni de una estimación parcial: es un índice compuesto que integra información oficial, sectorial y propia para reconstruir el desempeño de toda la cadena, desde la siembra y la faena hasta la industrialización y las exportaciones.

El presidente de la BCR, Miguel Simioni, remarcó que el objetivo del nuevo IACA es ofrecer información rigurosa y pública que permita anticipar tendencias, evaluar políticas y dimensionar el aporte del agro al crecimiento económico. Con el agro representando uno de cada cinco pesos del PBI nacional y más de la mitad de las exportaciones, contar con una medición mensual robusta es un insumo técnico clave para decisiones empresariales, fiscales y de inversión.

El índice general se desagrega además en tres subíndices —Cultivos, Agroindustria y Agroexportación— que permiten identificar rápidamente qué eslabones están acelerando y cuáles muestran señales de freno, una lectura estratégica en un sector altamente sensible al clima, los precios internacionales y las regulaciones locales.

Cómo se construye el IACA: 12 series clave y ponderaciones por valor agregado

El IACA se elabora a partir de la integración de 12 series estadísticas representativas de toda la cadena agropecuaria. Todas las variables se procesan bajo un mismo esquema técnico:

ajuste por estacionalidad, transformación en variaciones comparables, ponderación según el aporte al valor agregado sectorial.

Entre las fuentes primarias se encuentran datos de la Secretaría de Agricultura, INDEC, Secretaría de Energía, registros aduaneros y estimaciones propias elaboradas por el equipo técnico de la Bolsa. Esto incluye información sobre avance de siembra y cosecha, faena, molienda, exportaciones, producción de biocombustibles y series industriales.

Este enfoque permite superar una limitación histórica: hasta ahora, la economía argentina contaba con múltiples indicadores fragmentados del sector agropecuario, pero no existía un termómetro único, mensual y comparable que consolidara todas las etapas de la cadena productiva.

Cómo vienen los números: octubre confirmó la solidez del agro

El primer informe del IACA-BCR muestra que octubre cerró con un crecimiento interanual del 4%, situando al índice en niveles altos en la comparación histórica. Aunque se registró un leve retroceso mensual del 0,2%, explicado principalmente por el menor ritmo de siembra de soja, los componentes industriales y exportadores mostraron señales claras de fortaleza.

Entre los datos más destacados se encuentran:

La producción de leche encadenó 19 meses de crecimiento, un desempeño excepcional para una actividad que suele ser altamente sensible a los ciclos climáticos. La molienda de trigo aumentó 1,7%, mostrando dinamismo pese al contexto de costos elevados y precios internacionales más moderados. Las exportaciones agroindustriales acumularon cinco meses consecutivos de expansión, con un avance del 0,6% en octubre, consolidando el aporte del sector a la generación de divisas.

Para los analistas, este tipo de lectura simultánea, donde conviven señales de moderación en la agricultura y mejoras en la industria y la exportación, confirma la utilidad del índice: permite identificar en qué tramos de la cadena se sostiene el impulso económico y dónde se anticipan posibles cambios de tendencia.

Una mirada de 30 años para entender el presente

Junto con el lanzamiento, la Bolsa difundió un informe que reconstruye tres décadas de evolución del agro argentino a partir de la serie histórica del índice. El estudio destacó cómo hitos como la adopción de OGM, la siembra directa o los ciclos de precios internacionales configuraron períodos de fuerte expansión, mientras que cambios regulatorios o las sequías severas marcaron fases de estancamiento o caída.

Esta perspectiva de largo plazo refuerza el sentido económico del nuevo indicador: sin una base histórica sólida no es posible interpretar correctamente los movimientos actuales, ni proyectar escenarios realistas para un sector que combina innovación, volatilidad climática y un rol estratégico en la generación de divisas.

La publicación mensual del IACA-BCR constituye un aporte técnico relevante para economistas, gobiernos, empresas y mercados. Su principal valor radica en aportar información consistente, de fácil lectura y disponible en tiempo real, algo fundamental en una economía donde la cadena agroindustrial es clave para la estabilidad macro, la recaudación fiscal y la disponibilidad de dólares.

Con este nuevo índice, la Bolsa de Comercio de Rosario busca que la discusión económica incorpore un seguimiento más fino de la actividad agroindustrial y que las decisiones se apoyen en datos verificables y comparables.

La serie histórica completa, los reportes mensuales y la metodología están disponibles para descarga pública en el sitio oficial de la BCR.

