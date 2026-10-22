La confianza del consumidor subió por segundo mes consecutivo en octubre

La confianza del consumidor mostró una leve mejora en octubre, y acumula dos meses al alza según el indicador que elabora el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 41,52 puntos, con una suba mensual de 0,81% frente a septiembre, donde alcanzó los 41,18 puntos.. En la comparación interanual, muestra una disminución de 1,90% respecto de octubre de 2025.

El riesgo país volvió a superar los 700 puntos y sigue en valores máximos de un año

El pico del ICC en el actual gobierno se registró en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos; desde entonces, el índice acumula una caída de 12,37%. No obstante, desde el piso alcanzado en enero de 2024, cuando el índice había caído a 35,60 puntos, el ICC acumula una suba de 16,63%.

El dato general muestra comportamientos muy distintos entre diferentes áreas geográficas del país. Mientras el Interior del país registró una caída mensual de 0,25% y el Gran Buenos Aires retrocedió 0,14%, la confianza aumentó 6,77% en la Ciudad de Buenos Aires. En términos interanuales, el índice se encuentra 0,46% abajo en el GBA y 4,10% por debajo en el Interior. Además se encuentra 1,61% por debajo en CABA.

Según el documento elaborado por la Universidad Di Tella, el Interior quedó además como la región con mayor nivel de confianza, con 46 puntos, mientras que GBA mostró el registro más bajo, con 39,49 puntos.

Otra de las diferencias más marcadas apareció por nivel socioeconómico. Entre los hogares de ingresos bajos, el ICC registró una disminución de 1,30%, aunque quedó 1,28% por encima del nivel de octubre de 2025. En cambio, entre los hogares de ingresos altos subió 1,99% en el mes, aunque todavía se ubicó 6,68% por debajo del registro de un año atrás.

Con esa evolución, el nivel de confianza de los hogares de menores ingresos quedó levemente por debajo del correspondiente a los de mayores ingresos: 41,76 puntos frente a 40,75 puntos.

La brecha se explica en buena medida por el fuerte salto en la percepción sobre la situación personal. Entre los hogares de menores ingresos, ese componente disminuyó 6,59% mensual, mientras que la evaluación de la situación macroeconómica cayó 4,57%. Entre los hogares de mayores ingresos, en cambio, la situación macro cayó 0,07% y la disposición a comprar bienes durables e inmuebles subió 7,75%. En cuanto a la situación personal, disminuyó 0,40%.

Empeora la situación personal y hay mayor pesimismo sobre la economía

Al desagregar el índice, el componente de Situación Personal mostró una fuerte caída en el mes a nivel nacional, con una baja de 2,59%, hasta 41,93 puntos. En esa misma línea, la Situación Macroeconómica cayó 1,57%, aunque el componente de Bienes Durables e Inmuebles tuvo un fuerte avance de 8,77% hasta 35,62 puntos.

El deterioro de la percepción macroeconómica se concentró especialmente en el corto plazo. La perspectiva económica a un año cayó 2,66% mensual y quedó 12,33% por debajo de octubre de 2025. A tres años, la expectativa empeoró 0,85% mensual y retrocedió 1,24% interanual.

Las expectativas futuras volvieron a crecer

El relevamiento también mostró que las Expectativas Futuras retrocedieron 2,61%% en octubre, mientras que las Condiciones Presentes avanzaron 5,88%.

En la comparación interanual, las condiciones presentes se encuentran 4,61% por encima de octubre de 2025, mientras que las expectativas futuras se derrumbaron, con una baja de 6,19%.

En cuanto a los datos técnicos del relevamiento vale señalar que fue realizado entre el 1 y el 9 de septiembre de 2026 sobre una muestra de 1.000 casos de población adulta de grandes centros urbanos, con un error estadístico de +/-3,5%. La encuesta fue ejecutada por Poliarquía Consultores.

El consumo sigue sin reputar

A pesar de este pequeño repunte mensual en la confianza, la realidad es que el consumo sigue mostrando señales de debilidad. Y es que las ventas minoristas por el Día de la Madre registraron una nueva caída y la mayoría de los encuestados en un relevamiento nacional afirmó que sus ingresos no alcanzan para cubrir todo el mes. Los datos reflejan las restricciones que enfrentan los hogares para afrontar sus gastos, en un escenario en el que las promociones comerciales conviven con el recurso al endeudamiento para cubrir necesidades cotidianas.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas de los comercios minoristas pymes por el Día de la Madre bajaron 1,4% interanual, medidas a precios constantes. El resultado marcó la quinta caída consecutiva para esta fecha. El ticket promedio se ubicó en $63.197, pero los descuentos, las promociones bancarias y las alternativas de financiación no alcanzaron para revertir la tendencia. Los consumidores priorizaron regalos de menor valor y cuatro de los seis rubros relevados terminaron con resultados negativos.

Dos de cada tres argentinos agotan sus ingresos antes del día 20

Las dificultades para sostener el consumo también aparecen en el presupuesto cotidiano de los hogares. El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora reveló que el 65,3% de los encuestados agota sus ingresos a más tardar el día 20 de cada mes. El estudio también indicó que el 38,9% se queda sin recursos antes de superar la primera quincena.

En el otro extremo, el 24,2% afirmó que logra llegar a fin de mes, aunque sin capacidad de ahorro, mientras que apenas el 9,8% dijo que puede cubrir sus gastos y reservar parte de sus ingresos. La situación presenta diferencias según la edad y el nivel socioeconómico: entre los menores de 40 años, el porcentaje que agota sus recursos antes del día 20 asciende al 72%; en los sectores de menores ingresos, llega al 83,3%.

FN