La inflación de noviembre marcaría el tercer mes consecutivo por encima del 2%

Según estimaciones de consultoras privadas, la inflación de noviembre superaría por tercer mes consecutivo el 2%. El INDEC informará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) el jueves 11 de diciembre a las 16.

La Fundación Libertad y Progreso estima una inflación de 2,3% mensual, “mientras que la variación interanual se ubicaría en 31,2%, consolidando veintiún meses consecutivos de desaceleración”.

Según la consultora, la primera semana de noviembre comenzó con un salto del 1,0% en gran parte por el aumento de precios regulados: las prepagas aumentaron alrededor de 2,1% y el transporte registró un avance del 4,1%. “Luego, el ritmo se moderó, con incrementos de 0,2% y 0,1% en la segunda y tercera semana, respectivamente, mientras que la última semana cerró con una suba similar a la inicial”.

Córdoba: la inflación de Almaceneros fue del 2,4% impulsada por una suba de la carne del 10,4%

Iván Cachanosky, Economista Jefe de Libertad y Progreso, afirmó que “noviembre mostró un nivel de inflación acorde a lo esperado todavía con los rezagos que se generaron por la incertidumbre electoral. Si bien para diciembre todavía esperamos un nivel de inflación mensual por encima del 2%, creemos que a partir del 2026 se retorna al proceso de desinflación y que incluso para finales de año podría rondar ya por debajo del 1% mensual”.

Por su parte, Equilibra estima una inflación de 2,5% impulsada por Regulados (3,3%) y el componente Núcleo (+2,4%), tras subas significativas en Carnes (4,5%) que impulsaron el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%).

EcoGo estima una inflación en torno al 2,5%. “A pesar de la corrección en el precio de la carne vacuna continúa, la baja en el precio de las verduras contribuyó a moderar la inflación en alimentos, contribuyendo al que el índice se mantenga en línea con lo esperado la semana anterior”.

“Además, el impacto del aumento de los combustibles y el transporte (las líneas a cargo de nación registraron un aumento del 9,7%) fue limitado sobre la inflación nivel general, en parte por tratarse de la tercera semana del mes y compensando también aumentos menores a los esperados en otros rubros”, añade el el informe.

Carne vacuna y Cyber Monday

Para CyT, la variación de precios en el Gran Buenos Aires mostró un incremento mensual de 2,4%, con un crecimiento de 29,1% interanual. La consultora atribuye la inflación mensual a tres factores el aumento de 2,6% en el precio de la carne vacuna, las rebajas del Cyber Monday y los incrementos en servicios regulados.

“La carne vacuna ya venía acelerándose desde octubre y en noviembre lo hizo más aún, lo que dio gran impulso al rubro de alimentos consumidos en el hogar (el de mayor ponderación), que aumentó 2,6% en el mes, por encima del promedio. El alza del rubro no fue mayor aún debido a una baja de 12% en las verduras, que constituyen un componente estacional; en otros componentes también hubo algo de moderación con respecto a octubre”.

En cuanto al Cyber Monday, “condujo a una reducción de precios en varios rubros durante la primera semana del mes, pero tuvo particular impacto en equipamiento del hogar, en donde se incluyen diversos electrodomésticos. En lo que hace a servicios regulados, transporte público, electricidad y gas mostraron alzas superiores a las de meses previos”, señala el reporte de CyT.

Indumentaria fue el rubro de mayor incremento (en torno al 5%) por alzas en la primera parte del mes, que luego dieron lugar a bajas sobre el fin del mismo.