La inflación se aceleró a 1,8% en junio, según las consultoras que releva el Banco Central

Las consultoras que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) calcularon que la inflación fue de 1,8% en junio, lo que implicar una aceleración respecto al 1,5% de mayo, y anticiparon una variación de precios de 1,7% para julio. En cuanto al dólar, vaticinaron que trepará a $1.324 para fin de año, casi $100 más de lo que prevé el gobierno de Javier Milei.

Así surge del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que arrojó que los analistas privados esperan que la inflación se estanque en torno al 1,7% para los próximos meses. En efecto, vaticinaron 1,6% en agosto; 1,7% en septiembre; 1,7% en octubre; 1,5% en noviembre; y 1,7% en diciembre.

El Gobierno espera cerrar el 2025 con un dólar estable a $1229 y una inflación de 22,7%

Inflación y dólar: las previsiones del REM

Por su parte, el grupo de consultoras que mejor proyectaron esta variable en el pasado, el denominado Top 10, pronosticó una inflación levemente superior, de 1,9%, es decir, 0,2 puntos por encima de su previsión previa.

Respecto de la inflación núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, el conjunto de participantes del REM mantuvo su estimación en 1,9%, mientras que el Top 10 la proyectó en 2%, sin cambios con relación al relevamiento anterior. Para los próximos meses, los consultores corrigieron a la baja sus estimaciones, con pronósticos que se mantienen en todos los casos por debajo del 2% mensual.

Respecto al tipo de cambio nominal, la mediana de las proyecciones se ubicó en $1.207 por dólar en promedio para julio. Para fin de año, los analistas esperan un dólar oficial de $1.324, lo que implicaría una suba interanual de 29,7%, un ajuste de 2,4 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior. Esta previsión diverge con la del Ministerio de Economía, que auguró que la moneda estadounidense cotizará a $1.229 para fin de año.

Además de las proyecciones inflacionarias, el REM de junio recogió expectativas sobre la actividad y el mercado laboral. Para el segundo trimestre del año (abril-junio), los analistas estimaron que el Producto Interno Bruto (PIB), desestacionalizado, creció 0,4% frente al trimestre anterior, una mejora de 0,2 puntos respecto del relevamiento previo.

Actividad, mercado laboral y superávit

Para la segunda mitad de 2025, los consultores esperan una aceleración: proyectan un alza del 0,7% trimestral entre julio y septiembre y una expansión de 0,6% en los últimos tres meses del año. En términos anuales, la previsión promedio es que el PIB real de 2025 sea 5% superior al de 2024, aunque con un recorte marginal de 0,2 puntos respecto al informe anterior. El Top 10 mantuvo un pronóstico de crecimiento similar, con un alza del 5% anual.

En materia laboral, el relevamiento arrojó un deterioro de las expectativas: la tasa de desocupación proyectada para el segundo trimestre de 2025 se ubicó en 7,4% de la población económicamente activa, 0,6 puntos más que lo previsto un mes atrás. Para el Top 10, la estimación fue algo menor, de 7,1% (+0,2 puntos). Hacia finales de año, el consenso espera que la tasa baje levemente a 7%, aunque sigue siendo medio punto más alta que la previsión previa.

En cuanto al costo del dinero, las consultoras proyectaron que la tasa de interés de los plazos fijos (TAMAR) de los bancos privados será de 33% nominal anual en julio, equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,7%. Para diciembre de 2025, la estimación cae a una TAMAR de 28% (una TEM de 2,3%).

El informe también recabó proyecciones sobre el comercio exterior. Las exportaciones de bienes para 2025 se estiman en US$ 81.541 millones, un recorte de US$ 1.220 millones respecto de la encuesta previa. En cambio, las importaciones subieron en la proyección a US$ 75.408 millones, US$ 408 millones más. Así, el superávit comercial previsto se redujo a US$ 6.133 millones, es decir, US$ 1.628 millones menos que en el sondeo anterior.

Por último, en materia fiscal, el REM mostró un leve ajuste positivo: los participantes proyectaron un superávit primario del Sector Público Nacional no Financiero de $13,5 billones en 2025, $0,1 billón más que en la estimación anterior. Los mejores 10 esperan un superávit un poco mayor, de $13,9 billones. Ninguno de los encuestados prevé un resultado primario inferior a $9,5 billones para este año.

MFN / Gi