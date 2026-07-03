La producción de autos cayó junio y cerró el primer semestre en negativo

Las terminales automotrices produjeron 37.029 vehículos (entre automóviles y utilitarios livianos) durante los 18 días hábiles de actividad de junio, lo que significó una baja del 1,9% respecto de mayo y un retroceso del 13,6% en la comparación interanual frente a las 42.848 unidades registradas en junio de 2025.

Según el último informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), el balance del primer semestre del año arroja un total de 204.658 unidades fabricadas, un 18,3% menos que en el mismo período del año anterior.

Al respecto, el presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, analizó la coyuntura y advirtió sobre la velocidad de la reactivación: “La industria local está operando con tiempos de recomposición más lentos respecto de la demanda”.

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El frente externo y el reclamo por los impuestos

En el plano del comercio exterior, las exportaciones tampoco sumaron buenas noticias en el mes. En junio se despacharon 22.373 unidades al exterior, marcando una caída del 11,3% frente a mayo y un 1,7% por debajo interanual.

En el acumulado de los primeros seis meses, las ventas al extranjero sumaron 126.893 vehículos, una leve contracción del 2,1% en comparación con las 129.654 unidades de la primera mitad del año pasado.

Frente a este panorama exportador, Pérez Graziano respaldó la reciente agenda desregulatoria de la Casa Rosada, aunque envió un mensaje directo hacia los gobernadores e intendentes: “La reducción de los derechos de exportación publicada por el Gobierno Nacional en el Boletín Oficial es una señal ‘fundamental’ para mejorar la competitividad de la industria automotriz. Sin embargo, es necesario el acompañamiento de provincias y municipios en la baja de la carga impositiva para superar los desafíos estructurales que nos permitan consolidar volúmenes sostenibles en el tiempo”.

Ventas mayoristas

El único dato que trajo algo de alivio al sector provino del mercado interno. Las ventas mayoristas a la red de concesionarios alcanzaron las 44.096 unidades en junio, lo que representa un salto del 22,5% respecto de las 35.979 de mayo. No obstante, el impacto de la recesión interanual sigue siendo profundo: la cifra es un 26,3% menor a la de junio de 2025.

Si se mira la foto del semestre completo, las concesionarias recibieron 228.129 vehículos, arrastrando una caída del 23,7% interanual.

A pesar de la pesada herencia del bache semestral, el titular de ADEFA rescató el repunte mensual como un síntoma de que el piso de la crisis podría haber quedado atrás, supeditando el futuro inmediato a la aparición del crédito.

“El repunte del 22,5% en las ventas mayoristas frente a mayo confirma que la demanda interna muestra signos de activación. Sin embargo, el volumen semestral sigue en terreno contractivo (-23,7%), estimando una recuperación en el segundo semestre dependiendo principalmente de las condiciones de financiamiento”, concluyó Pérez Graziano.

Los 10 autos más vendidos en junio de 2026

1 - Toyota Hilux: 3.002 unidades.

2 - Fiat Cronos: 1.900 unidades.

3 - Ford Ranger: 1.786 unidades.

4 - Ford Territory: 1.749 unidades.

5 - Volkswagen Amarok: 1.726 unidades.

6 - Toyota Yaris Cross: 1.695 unidades.

7 - Peugeot 208: 1.639 unidades.

8 - Toyota Corolla Cross: 1.420 unidades.

9 - Volkswagen Polo: 1.282 unidades.

10 - Chevrolet Tracker: 1.241 unidades.

Los 10 autos más vendidos en el primer semestre

1- Toyota Hilux: 17.142 unidades.

2- Ford Ranger: 12.694 unidades.

3 - Fiat Cronos: 12.571 unidades.

4 - Toyota Yaris Cross: 11.437 unidades.

5 - Peugeot 208: 10.810 unidades.

6 - Volkswagen Amarok: 9.682 unidades.

7 - Ford Territory: 8.640 unidades.

8 - Toyota Corolla Cross: 8.256 unidades.

9 - Chevrolet Tracker: 7.319 unidades.

10 - BAIC BJ30: 5.629 unidades.

LM